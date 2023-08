Se incendia maquinaria de Tren Maya en tramo 6

Ciudad de México.- Un incendio registrado en el frente seis del Tramo 6 del Tren Maya en Quintana Roo causó daños a al menos cinco máquinas de construcción.

La conflagración ocurrió ayer en las inmediaciones de la colonia Buenavista, en Bacalar, por lo que según medios locales, este sábado las obras se suspendieron.

Según fuentes, la maquinaria dañada en su mayoría estaba dedicada a remover material pétreo y se encontraba en un área a la que sólo podían acceder trabajadores, por lo que tras diversas quejas externadas por los empleados, estos son señalados como sospechosos.

Apenas hace tres días, los trabajadores de la zona bloquearon las obras en protesta contra presuntos malos tratos por parte de la Sedena. También han manifestado inconformidades por falta de pago.

Al momento no existe información oficial, pero se confirmó off the récord que el caso es investigado y está en manos de autoridades federales.

El Tramo 6 tiene 255 kilómetros y abarca de Tulum a Chetumal, y pasa por Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances del Tren Maya en Quintana Roo.