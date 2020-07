Se hará AMLO prueba de Covid antes de viajar a EU

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- Luego de 4 meses de que en México se confirmó el primer caso de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin aceptó hacerse la prueba.

Dijo que se la hará hoy por la tarde, previo a su viaje a Estados Unidos, para reunirse con su homólogo Donald Trump.

El mandatario mexicano indicó que no ha tenido síntomas, pero se hará la prueba porque va a salir y no puede ir enfermo al extranjero.

"Me voy a hacer la prueba el día de hoy por la tarde y mañana, si es que alcance que me den el resultado, ya mañana les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, o no me han dado calenturas, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", afirmó.

Agregó que si en Estados Unidos el protocolo es que se haga otra prueba, lo hará, pues no tiene ínfulas de superioridad.

"Entonces me hago la prueba hoy y ya mañana yo les informo. Si allá también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces, el poder es humildad, soy un ciudadano que tengo un encargo", indicó.

López Obrador reveló que se hospedará en la Embajada de México en Washington.

"Con toda transparencia puedo decir que nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego la seguridad, están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca para hospedar a Jefes de Estado, eso nos lo explicaron y por eso lo del Hotel para toda la comitiva, con cargo al Gobierno de Estados Unidos, es decir, no pagamos nosotros.

"Pero, en mi caso, decidí quedarme a descansar en la casa oficial, en la Embajada, o sea que voy a estar en territorio mexicano", dijo y sonrió.

Afirmó que no irá con él su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, y que la comitiva la encabezará el canciller Marcelo Ebrard.

"No me acompaña Beatriz, la comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores; el coordinador de Presidencia, Alfonso Romo; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y Daniel Assaf, de la Ayudantía. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas.

"Van a ir compañeros de medios, camarógrafos para transmitir, no sé si Jesús decidió ir, porque él sí tiene invitación abierta, permanente para ir, por si se requiere ampliar información. Van también periodistas, mujeres, hombres, algunos de ustedes, los que se pueden porque nos limitaron el número ¿no? 12 informantes, periodistas mexicanos que nos van a acompañar", aseveró.