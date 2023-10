Se hace 'bolas' INE, rechaza paridad y alista otra sesión

Ciudad de México.- El proyecto en el INE sobre la paridad en Gubernaturas fue desechado por una confusión en la votación.

Aunque 10 de los 11 consejeros estaban a favor de obligar a los partidos a entregar cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales a mujeres, al momento de votar privó la confusión, por lo que, sin querer, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) terminó por desechar el acuerdo.

Por reglamento, la votación no pudo rehacerse. Ahora, las comisiones a cargo del tema se reunirán para dictaminar otro proyecto similar y convocar nuevamente a sesión del Consejo General, en menos de 24 horas.

El lío comenzó al momento de definir qué se votaba en lo particular, por lo que se excluyeron diversos apartados, y al momento de sufragar en lo general, los votos quedaron seis en contra y cinco a favor.

"Ya no aprobamos el proyecto", dijo un tanto sorprendida la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Otros pidieron que sometieran a votación los apartados, pero la sonorense insistió en que ya no había proyecto que discutir.

"Es una chicanada", reclamó la consejera Dania Ravel, por lo que la presidenta le exigió respeto.

Mientras que su compañero Uuc-Kib Espadas, quien fue el único que estaba en contra de la cuota de candidaturas, soltó en tono irónico: "Si el proyecto no fue aprobado no hay que modificar. El proyecto fue desechado, me da mucha pena".

Tras esto, hubo lamentos y explicaciones de lo que se buscaba, sin embargo, Taddei advirtió que ya no había nada que hacer, por lo que tenía que cerrar la sesión y convocar a otra en las próximas horas.