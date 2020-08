Se forman tormentas 'Hernan' e 'Iselle' en el Pacífico

Cortesía

Ciudad de México— Las depresiones 13-E y 14-E se convirtieron esta tarde en las tormentas tropicales 'Hernan' e 'Iselle' en el Océano Pacífico, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la dependencia, la tormenta 'Hernan', ubicada frente a las costas de Jalisco y Colima, es la que se encuentra más cerca del País y la que, por su trayectoria, podría tener mayor impacto en estados del occidente.

'Hernan' está a 215 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 300 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

"Sus bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, e intensas en Nayarit.

"También, se pronostica viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significante en costas de Jalisco, Colima y Michoacán", indicó la Conagua.

Según el informe, Hernan registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85.

En tanto, la tormenta 'Iselle' se localiza a mil 905 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

"Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 7 km/h", precisó la dependencia.

Activan protocolos

Ante estos fenómenos en el Océano Pacífico, la Comisión Nacional del Agua informó que mantienen una vigilancia especial en arroyos, lagunas, ríos y presas de al menos ocho estados del País.

Se trata de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, dijo en conferencia de prensa Blanca Jiménez Cisneros, directora general del organismo.

Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que no se prevé que 'Hernan' e 'Iselle' evolucionen a huracán ni que toquen tierra.

A su vez, Óscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil, dijo que se encuentran listos para atender las posibles afectaciones por los dos ciclones.

Refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad activaron planes y protocolos preventivos para estar preparados.

Añadió que enviaron misiones de enlace y coordinación en Acapulco, Guerrero, y en Manzanillo, Colima, para realizar recorridos y revisar zonas de riesgo, mientras que otro grupo se desplazará próximamente a Los Cabos, Baja California Sur.

"Aunque no se esté pronosticando un huracán, estos eventos van a traer lluvia, van a traer viento y es muy importante que no nos confiemos, no bajar la guardia porque el fenómeno pareciera que no es tan intenso, es un fenómeno importante, es un fenómeno del cual deberíamos tener muchísimo cuidado", indicó.