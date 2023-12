Se excusa Eruviel de dicho sobre Sheinbaum: fue a la ligera

Ciudad de México.- El senador Eruviel Ávila se excusó por haber sostenido en 2018 que Claudia Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México.

"Fue un comentario a la ligera", se zafó el ex Gobernador mexiquense con un video un día después de haberse incorporado al equipo de la morenista, ahora precandidata a la Presidencia de la República.

En 2018, en una entrevista con REFORMA, Eruviel Ávila había declarado que respetaba a Sheinbaum "por ser mujer, pero no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México".

"Por ahí anda circulando un tuit, un video, de cuando me entrevistaron hace seis años, y he de decir que fue un comentario, la verdad, a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y, la verdad, me he sorprendido como miles y millones de mexicanos: nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. Y en seis años, a muchos nos hizo cambiar de opinión, porque, insisto, no la conocía. Sería injusto decir lo contrario", planteó.

Integrante de la Alianza Progresista, Ávila dijo que felicitaba "a la doctora Sheinbaum por su gran trabajo".

"Hoy la Ciudad de México por primera vez tiene un Cablebús, que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México. Hay logros muy importantes en transportes masivos, con las becas, los programas sociales, así es que, felicidades a la doctora Sheinbaum por su gran trabajo y por los logros alcanzados".

"Por eso, porque nos demostró estos seis años que tiene tablas, experiencia y está preparada, por eso estoy convencido y la vamos a apoyar con todo. La vamos a apoyar hasta donde tope. Estamos contigo y te vamos a llevar a la Presidencia de la República, doctora Claudia Sheinbaum, aunque, los que ya sabemos, andan muy nerviosos porque saben que van a perder", remató.