Se estrena Batres con críticas a la Corte por 'excesos'

Ciudad de México.- La nueva Ministra Lenia Batres acusó a la Suprema Corte de Justicia de incurrir en excesos, de invadir funciones del Legislativo y de ponerse por encima de la Constitución, al tiempo que llamó al máximo tribunal del País a autolimitarse y someterse a las leyes nacionales.

En un discurso inédito por su dureza, arropada por aplausos de familiares, amigos y funcionarios morenistas que abarrotaron la Corte, Batres recibió la toga que usará durante quince años y se presentó ante sus nuevos colegas como la Ministra del pueblo.

"Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo", dijo Batres, entre ovaciones de sus correligionarios.

"Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con responsabilidad".

Afirmó que su llegada es la llegada de personas "tangibles, terrenales, con problemas comunes", de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de personas críticas del Poder Judicial.

Batres, primera persona que llega a la Corte designada directamente por el Ejecutivo, criticó al tribunal por anular leyes por vicios de forma, en un tono de reproche que ni el Ministro ni las tres Ministras nominados en este sexenio se hubiera atrevido a utilizar.

"Esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia", dijo.

"Podrían decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el País porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución", agregó.

La Ministra de 54 años, graduada de la Universidad Humanitas y con un doctorado en la UNAM, criticó a la Corte por ir contra texto expreso de la ley al suspender normas impugnadas en acciones de inconstitucionalidad; por revivir leyes derogadas por el Congreso al invalidar las nuevas; y por crear una instancia adicional, ante los tribunales colegiados, para los incidentes de inejecución de amparos.

"Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán después de una declaración de inconstitucionalidad, invadiendo la esfera del Poder Legislativo", acusó.

Reclamó además porque la Corte se enfoca en resolver litigios con implicaciones políticas, en vez de centrarse en impedir que los juicios penales se caigan por formalismos, como el llenado erróneo de un informe policial.

"En este tipo de problemas es donde se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del País que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja", dijo en alusión a la inseguridad.

También reprobó que no se acate el mandato del artículo 127 de la Constitución de no ganar un salario mayor que el del Presidente de la República reforma que data de 2010, aunque sin mencionar que el actual Ejecutivo fue quien redujo sus ingresos a la mitad de los sexenios previos, o la regla del 17 de la Carta Magna, de privilegiar la resolución de fondo de los asuntos por encima de formalismos.

"La Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables, es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso me he atrevido a hablar de excesos", dijo.

"En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro País", lanzó.

Recordó que la tradición jurídica nacional es la romano germánica, en la cual la ley es la principal fuente del derecho como manifestación de la voluntad popular, sin que la jurisprudencia pueda estar por encima de ella o tener efectos generales.

"Estos que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución sin una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: qué dice la constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte", sostuvo.

Batres fue ovacionada en varias ocasiones, y de pie al final de su discurso, por un salón de plenos lleno de invitados de la 4T.

Estos incluyeron a su hermano Martí, jefe de Gobierno capitalino; al vocero Presidencial, Jesús Ramírez; a la Fiscal General de la Ciudad, Ernestina Godoy; a los Secretarios de Economía, Energía y Gobernación, Raquel Buenrostro, Miguel Ángel Maciel y Luisa María Alcalde; a la consejera Jurídica del Ejecutivo y hasta hace unos días jefa de Batres, María Estela Ríos; y a otros funcionarios del Gobierno local, diputados y senadores de Morena.

La Ministra agradeció a sus padres, los activistas de izquierda Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama, a su hijo y a su hermano y hermanas.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo de la Ministra Yasmín Esquivel, quien destacó que, por primera vez, hay cinco mujeres en la Corte, y que Batres es apenas la décimo quinta Ministra, en contraste con más de 500 hombres que han ocupado el cargo en 200 años de historia.