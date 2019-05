Se esfuma Emilio Lozoya

Ciudad de México— Emilio Lozoya burló a la Fiscalía General de la República (FGR) dentro del fraccionamiento de Lomas de Bezares.

Dos agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) reportaron que el domingo por la noche el exdirector de Pemex entró al conjunto habitacional donde tiene su domicilio y según ellos ya no volvió a salir.

El lunes, después de que los agentes acudieron al lugar, montaron una vigilancia permanente afuera del acceso a los condominios.

La FGR solicitó una orden de cateo que fue ejecutada el martes por la noche, sin embargo, cuando entraron a su casa, el ex funcionario ya no estaba.

Según el parte policial suscrito el lunes 27 de mayo por Carlos Mancillas y Cuauhtémoc Maldonado, suboficiales de la PFM, ese día a las 11:40 horas acudieron al fraccionamiento donde se encuentra el domicilio del hoy prófugo.

Los federales fueron recibidos por Juventino Rosas, guardia de seguridad y vigilante en turno del conjunto habitacional, quien en principio les dijo que Lozoya efectivamente vivía allí pero no les podía autorizar el ingreso.