Se enfrentan en INE por distritación y meten tema de ciencia

Ciudad de México— Frente a la inconformidad de Morena por la nueva distribución de distritos federales electorales, consejeros advirtieron a ese partido que aplicaron ciencia, no un capricho o sesgo político en la nueva distritación.

"En tiempos en los que se cuestiona, se adjetiva y hasta se busca criminalizar a la ciencia y a los científicos, es muy importante revindicar la experiencia profesional y técnica acumulada por organismos constitucionales autónomos, como son el INEGI y el INE".

Así respondió el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a la acusación del representante de Morena, Eurípides Flores, de que el organismo pretende "robarle" dos distritos a la Ciudad de México.

El 27 de agosto, el INE aprobó la nueva distribución, con la que seis entidades perdieron distritos: Ciudad de México dos, Estado de México uno, Guerrero uno, Michoacán uno, Tamaulipas uno, y Veracruz uno.

Mientras que otros seis estados ganaron: Baja California uno, Coahuila uno, Nuevo León dos, Puebla uno, Querétaro uno y Yucatán uno.

Morena no se quejó durante el proceso ni impugnó ese acuerdo ante el Tribunal, pero tras la inconformidad de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la semana pasada, morenistas comenzaron una compaña en contra de la distritación, incluso, ya recurrieron a la Sala Superior.

Este miércoles, en la sesión del Consejo General, que aprobó los aspectos metodológicos y técnico-operativos para definir los límites de los nuevos distritos, Flores acusó al INE de actuar con sesgo político y escudarse en la ciencia para robarle distritos a los estados gobernados por Morena, como en la Ciudad de México.

"Sí, hay sesgo. Ustedes disfrazan de ciencia una decisión política para tratar de blindarla.

"Qué bueno que se refería a la ciencia y a la corrupción, es el mismo caso: allá como son científicos quieren cubrir la corrupción, con esa justificación, porque son científicos no se les puede revisar, no se les puede acusar, la ciencia no es corrupción ni ilegalidad, todo se tienen que explicar. Hagan las cosas bien", exigió a los consejeros.

Durante más de una hora, los consejeros tundieron al morenista, al recordarle que se aplicó una mera regla de tres basada en el nuevo censo de población del 2020, elaborado por el INEGI.

Sin embargo, Flores insistía en que el Instituto utilizó mal los números. Incluso, puso de ejemplo el caso de Quintana Roo, cuya tasa poblacional fue la que más creció, y no aumentó distritos.

Afirmó que el Tribunal echará abajo el acuerdo y el INE tendrá que empezar de cero para hacer bien su trabajo, e insistía que no era por la afectación política, sino porque su partido representaba al pueblo de México.

En tono irónico, el consejero Ciro Murayama le pidió hacer una operación "de tercero de primaria" para que le quedara claro por qué la capital pierde dos distritos, y le insistía en que le asustaba que no pudiera leer.

"Divida la población del país (126 millones 14 mil 24) entre 300, le da 420 mil 47, divida la población de la Ciudad de México, los 9 millones 209 mil 944 entre 420 mil 47 y va a tener 21.92, redondeado 22, los distritos que le tocan.

"Eurípides: no le pido que sea Pitágoras, le pido mínima congruencia y honestidad. Ustedes representan al pueblo con legitimidad, pero no han borrado la pluralidad. Solo los totalitarios pretenden ser la única voz del pueblo, y ese discurso preocupa", arremetió.

Desde su lugar, Flores se burlaba, mientras el consejero le insistía en que sacara su calculadora, ábaco o libreta para que ahora dividiera la población de Quintana Roo y entendiera cuántos distritos le tocan.

Los consejeros Jaime Rivera, Uuc-Kib Espadas y Adriana Favela le insistían en que no había un sesgo político, ni era un capricho electoral o una disputa electoral.

Los partidos entraron al debate para arremeter contra Flores, aunque éste ya se había salido del salón de sesiones, para recordarle que sus representantes en la discusión de la redistritación, que concluirá en el 2022, votaron a favor.

"Una frase de Pitágoras: escucha y serás sabio, el comienzo de la sabiduría es el silencio", le dijo el panista Víctor Hugo Sondón al morenista.

"Echen montón"

Minutos antes de esa discusión, el representante de Morena protagonizó otro enfrentamiento con los consejeros, quienes aprobaron como infundadas las acusaciones de ese partido contra la presidenta del instituto electoral de Yucatán, María de Lourdes Rosas.

Los morenistas pedían la destitución de la consejera, quien concluye en unos días su encargo, porque en la jornada electoral decidió cambiar los vehículos en los que se trasladarían los paquetes electorales, acción que fue sospechosa y se presume que favoreció al PAN.

Sin embargo, los consejeros lo acusaron de mentir, y pretender manchar el papel de las autoridades locales.

"No me sorprende que se sulfuren y que echen montón, no se preocupen, aquí aguantamos", ironizó Flores.