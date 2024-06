Se enfrentan civiles y policías en Veracruz

Veracruz.-En un presunto operativo contra el crimen organizado se desató un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y civiles en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, ubicado en los límites con Oaxaca.

La trifulca se registró esta mañana en la comunidad Benito Juárez, lo que según medios locales dejó como saldo cinco personas muertas, entre los que se encuentra Said Viveros, alias "El Cuate", identificado como generador de violencia en la franja fronteriza entre ambos estados. No obstante, esto no ha sido confirmado de manera oficial.

En redes sociales circulan videos en los que pobladores de esta región del Papaloapan se manifestaron en contra del cerco policial. Para recabar evidencias, las autoridades cerraron un camino de terracería y no permitieron el acceso.

Para exigir el paso, llevaron palos y algunos se cubrieron el rostro, por lo que para reforzar fueron enviados integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tomaron el control de la zona.

"¡Es propiedad privada!", "¡Déjennos pasar!", "Ahorita van a ver, ahorita vienen más personas", "¡Están violando los derechos de la gente!" y "¿Dónde está su orden de cateo?", les gritaron.

Cuando empezaron a empujar a las fuerzas del orden, a los pobladores de esta comunidad indígena se les aventó gas lacrimógeno.

Sucedido esto, María López Álvarez, Alcaldesa de Santiago Sochiapan, de la alianza del PRI, PAN y PRD, acudió a la zona para dialogar con los militares y tranquilizar a la ciudadanía.

El militar al cargo justificó que no podían permitirle el acceso a pobladores debido a que era un tema federal y se tenía que resguardar la zona hasta que acudieran peritos de la Fiscalía General del Estado a recabar la evidencia, no obstante, según pobladores, tuvieron que esperar más de nueve horas a los agentes.