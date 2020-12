Se enfrentan ambientalistas y pescadores en BC

Agencia Reforma

Mexicali— Un pescador herido y una embarcación partida en dos en el Alto Golfo de California es el resultado de un nuevo enfrentamiento entre la organización estadounidense Sea Shepherd, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y pescadores del Puerto de San Felipe.

Cada sector tiene diferente versión de lo sucedido esta mañana en el Alto Golfo de California.

Un video publicado por pobladores de San Felipe en redes sociales muestra los restos de una panga, aparentemente partida en dos, flotando sobre el Mar de Cortés, mientras dos embarcaciones de Sea Shepherd están en el área.

Sea Shepherd es una organización que protege a la vaquita marina desde 2015, pues la especie en peligro de extinción es afectada por la pesca furtiva del pez totoaba, cuya vejiga natatoria es considerada la "cocaína marina" por su alto valor en el mercado negro.

Un vocero de la Semar indicó que cerca de las 8:30 horas ocurrió un accidente, pero no proporcionó mayores detalles.

"En la zona ya se encuentra personal revisando el tema", explicó el vocero.

En tanto, otros videos en redes sociales muestran el enojo de pescadores que reclaman que hay un compañero herido, mientras elementos de la Semar se encuentran en el lugar.

Pescadores consultados por Grupo REFORMA aseguraron que se trató de una agresión de la organización Sea Shepherd, que diariamente avienta agua sobre las pangas que intentan pescar de manera legal.

"Son pescadores, no son traficantes, son pescadores", indicó un pescador del área, quien relató que se trató de una "agresión más".

"Esa panga no chocó, no fue un accidente, si hubiera sido un accidente no estaría partida en dos, estaría chocada de frente, el Sea Shepherd le pasó por encima", denunció el pescador, quien prefirió el anonimato.

En el poblado de San Felipe hay enojo y se está convocando a través de redes sociales a tomar acciones contra la organización ambientalista.

El pasado 14 de diciembre, otro video evidenció la tensión existente entre pescadores del Alto Golfo de California y las unidades ambientalistas.

En un breve video, se observa a un pescador con el rostro ensangrentado, mientras que la embarcación M/V Farley Womat de la organización Sea Shepherd se aleja con elementos de la Semar visibles en cubierta.