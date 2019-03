Se encargará Gobierno federal de refugios para mujeres

Ciudad de México— El Gobierno federal anunció que tomará el control de los refugios para mujeres víctimas de la violencia, que serán operados por los municipios y financiados por la Federación con asignaciones que podrían superar los 300 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene los refugios para las mujeres y que son mentira los señalamientos de que iban a desaparecer.

"Esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine el mecanismo de repartir el presupuesto a las organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos", aseguró.

"En el caso de los refugios, cuando pedí el informe, me dijeron que el DIF transfiere 300 millones de pesos y, desde luego que no hay ningún problema, lo que queremos es que el Estado se ocupe de la protección a las mujeres, la función social que debe de cumplir el Estado y que también haya seguimiento, evaluación.. ¿En qué quedamos entonces, nada más vamos a evaluar a los maestros?".

El mandatario insistió en que se seguirán entregando los 300 millones de pesos y es posible que hasta más, con la conducción de la Secretaría de Gobernación.

Previamento en la conferencia, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseguró que los refugios para víctimas de violencia mantendrán sus servicios, pero bajo rectoría del Estado.

"Los refugios siguen funcionando, hay compromiso de Gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado (...) están, solo que con rectoría y supervisión del Estado, se va a fortalecer la estrategia de coordinación con diferentes instancias para dar seguimiento y tener acciones de prevención", afirmó en conferencia.

"Los refugios se van a mantener, lo único que en el Estado vamos a trabajar en una estrategia global y lo único que vamos a fortalecer es la rectoría del Estado".

Al presentar el Plan General de Atención a Mujeres, que busca garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres y niñas del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que cada 160 minutos es asesinada una mujer o una niña y en 2018 se alcanzó una cifra de 3 mil 580 víctimas.

"A todas ellas las une un factor común, la falta de intervención del Estado para preservas su integridad y sus vidas", dijo.

La responsable de la política interior del País comentó que de los 70 refugios que operan, solo 20 tienen excelencia.

"Van a permanecer, tienen que permanecer. Son muy pocos refugios, son 70 refugios, pero solo 20 están en los parámetros de excelencia".

Sánchez Cordero mencionó que se va a comprometer a los municipios para que actúen con esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas.

"No sólo que se mantengan los refugios, sino que se promueva la creación de refugios a nivel municipal es sumamente importante y es prioritario para este Gobierno".

El plan de acciones incluye, entre otras cosas, coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, campañas de atención, servicios de protección, seguridad y procuración de justicia.

También se integrará un padrón de registro de víctimas para dar atención y acompañamiento.

Respecto a la alerta de género se revisará para mejorar dicho mecanismo.

En la actualidad se ha declarado la alerta de género en 17 entidades del país.