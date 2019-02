Se elevan secuestros durante enero

Ciudad de México— La asociación Alto al Secuestro documentó un incremento de 49 por ciento en este delito en enero de 2019 con respecto al mismo mes del año anterior.

Al presentar el informe mensual, la presidenta de la organización Isabel Miranda de Wallace informó que mientras en enero de 2018 se registraron 127 casos, este año el número fue de 190 a nivel nacional.

"Las cifras están al alza y es alarmante el incremento de cifras reportadas en este delito", dijo Wallace.

Detalló que el número de víctimas también ha incrementado en este mismo lapso de tiempo al pasar de 151 a 229.

Aunque, acotó que el número de detenidos por este ilícito también aumentó de 135 a 172.

La lista de estados de mayor incidencia, en este 2019, es encabezada por Veracruz con 51 casos, informó Miranda de Wallace.

El recuento de este año coloca en segundo lugar al Estado de México con 26 casos y a la Ciudad de México con 23.

Con respecto a la tasa por cada 100 mil habitantes, resaltó, también Veracruz es la entidad con mayor incidencia.

Por lo que llamó al Gobernador Cuitláhuac García a que devuelva la seguridad a los veracruzanos y erradique el delito.

De forma contraria, en el primer mes de 2019 hubo seis estados libres de secuestro o donde no se registraron casos.

Estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nayarit y Sinaloa.

La activista reclamó que no exista una estrategia integral de parte la actual Administración federal, ni de los Gobiernos locales.

Y reprochó que pese a diversos llamados de la sociedad civil, el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya explicado el procedimiento de amnistía.

Acusó que además, en entidades como la Ciudad de México se ha descubierto la intención de ocultar carpetas de investigación con este delito.



Critican Guardia Nacional

En conferencia de prensa, la presidenta de Alto al Secuestro indicó que el proyecto de Guardia Nacional impulsado por el actual Gobierno tiene diversos errores.

Las fallas -consideró- parten de un diagnóstico erróneo del problema a combatir.

"En el programa que ellos presentaron hablan de que la causa de la inseguridad es un modelo económico, o sea, el neoliberalismo, criminalizar la pobreza", comentó Wallace.

"Lógicamente, la estrategia va a ser equivocada y el resultado hacer equivocado", agregó.

Refutó esta hipótesis al señalar que en Chiapas y Yucatán, estados con menor ingreso per cápita y con más pobreza, no registran la violencia que se observa en entidades del Norte del País.

"Si no cambiamos de verdad en el actuar, en fortalecer instituciones, en fortalecer a las Policías municipales, estatales y a las Fiscalías, estaremos hablando de lo mismo. Gastando miles de millones de pesos de manera necesaria, pero no de manera asertiva", dijo.

"Ni siquiera tenemos claro cuál va a ser la función de la Guardia Nacional, si solamente se va a dedicar a delitos federales o se va a meter en delitos municipales y estatales".

Apuntó que sólo el 5 por ciento del total de los delitos cometidos en México son federales.

"Esto lo que nos estaría diciendo es que el 95 por ciento de los delitos seguirían igual", refirió.