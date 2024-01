Se disculpa AMLO con diputada trans

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó ayer con la diputada transgénero de Morena, Salma Luévano, luego de emitir un comentario transfóbico en el que la llamó “señor vestido de mujer”.

El mandatario abordó el tema para abrir su mañanera, pero también para estrenar su cuenta de TikTok.

“Quiero iniciar ofreciendo una disculpa en esa red (TikTok) a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé que era un hombre vestido de mujer”, dijo. “Y la gente debe de asumirse como cualquier persona que se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Y enviarle un abrazo a esta compañera, así empezamos con el TikTok”. El pasado lunes, el tabasqueño hizo un comentario transfóbico al responder a críticas sobre la manera en la que saludó a la diputada Luévano, el pasado 3 de enero, en Motul, Yucatán.

“(Critican) porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. Hay hombres que me besan la mano o me dan un beso, y yo les doy también un beso”, expresó entonces.

“Ayer (el domingo) besé a muchos. ¿Cómo no? Eso es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”.