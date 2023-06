Se detona el uso de recetas digitales

Monterrey.- La pandemia del Covid-19 impulsó al sector salud a emplear la tecnología digital para atender a sus pacientes, y uno de esos aspectos fue el de la receta digital, en donde se disparó el uso de esta herramienta.

Luis Espinoza, CEO de Mi Receta Digital, una empresa regia que inició en el 2017 y que desarrolla y distribuye software para crear este tipo de recetas, afirmó que son compatibles con cualquier tipo de expediente electrónico.

"Nace de un problema, tenía 10 años dando teleconsulta, me tocó utilizar la primera plataforma de teleconsulta en México, pero en el 2017 le di una receta a una amiga, y ocurrió que le receté antibiótico y no lo pudo surtir, y me dice: "oye Luis, ¿porqué si haces teleconsulta, no tienes una receta electrónica?

"Meses más tarde, gracias al consejo de software, vi las piezas del rompecabeza y después nos constituimos como empresa en septiembre del 2017 para salir al mercado en agosto del 2018, como plataforma de recetas electrónicas", dijo en su participación en el Foro Empresarial Innovando en la Salud, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Francia México (CCI France México Capítulo Noreste).

Actualmente esta empresa registra casi 50 mil usuarios, pero la pandemia los llevó a un crecimiento exponencial, ya que el conseguir los primeros mil usuarios, les costó casi 3 años, pero llegar a 50 mil lo lograron a 2 años.

"En México se otorgan 1.2 millones de consultas diarias, en promedio, y nosotros (Receta Digital) generamos el año pasado alrededor de 800 a mil 200 por día.

Indicó que actualmente en el país sólo existen tres empresas que desarrollan y venden software para hacer recetas electrónicas; sin embargo, destacó que la empresa regia que representa tiene a su favor que el software es compatible que cualquier expediente electrónico.

"Tenemos presencia a nivel nacional y estamos trabajando con algunas cadenas de farmacias y estamos implementando (la receta digital) en algunos grupos hospitalarios de Nuevo León", mencionó.

Indicó que si bien Nuevo León es pionero en el desarrollo del expediente electrónico, aún faltan que varios hospitales lo implementen, y que se cree un sistema no sólo en el Estado, sino en todo el país.

Sin embargo, el uso de una receta digital "empuja" a los hospitales, privados y públicos, a implementar más rápido el uso de un expediente electrónico.

"La mayor barrera de implementación es el factor humano, porque los médicos se han convertido en la principal barrera; tenemos que capacitar a los médicos en el uso de la tecnología y para eso nosotros tuvimos una iniciativa que arrancó con la pandemia", agregó.