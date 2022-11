Se destapa Noroña como 'corcholata' y acusa lambisconería

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña se destapó como "corcholata" del presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin en la Plaza de Santo Domingo.

"Finalmente, gracias a la manifestación del pueblo, el compañero presidente ha reconocido que soy una de las cinco personas que legítimamente aspiran a encabezar al movimiento rumbo al 2024", festejó en la reunión del Partido del Trabajo (PT).

Noroña rechazó que vaya a ser López Obrador quien nombre al candidato de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde, pero apremió no ser ingenuos.

"No debemos ser ingenuos, hay muchas presiones, hay mucha lambisconería, hay gente que dice 'usted decida, presidente'", señaló.

Cientos de seguidores que llegaron de todo el país, diputados federales y la dirigencia del Partido del Trabajo, le gritaron "¡presidente! ¡presidente!", pero él los detuvo.

"Dicen acá que '¡presidente!' No, no, no me pongan celoso a nadie", aclaró Noroña sobre el templete y agregó: "'Obrador, presidente, Noroña el siguiente'. Esa es la (porra) que a mí me gusta, y se me ponen nerviosos los compañeros, porque dicen que el INE nos está observando con lupa. Y sí, es evidente que el órgano electoral nos va a hacer alguna canallada, si no tenemos el enorme respaldo del pueblo".

El dirigente se refería a la posible sanción por actos anticipados de campaña, pues aunque el evento fue el inicio de su candidatura, para burlar a la autoridad electoral se convocó como Asamblea Informativa y fue presentado como el Coordinador Nacional de Afiliación del partido.

"No estamos en campaña, esta es una asamblea informativa y es el banderazo de salida de la Asamblea Nacional de Afiliación del PT. Pero se está discutiendo ya quién debe ser la persona que encabece a Morena, PT, al Verde", indicó Noroña.

En el discurso del diputado federal en que incluyó sus deseos presidenciales, también se mencionó en defensa de López Obrador, quien fue abucheado el jueves en un vuelo a Mérida.

"Ya van dos veces que Aeroméxico permite que ataquen, injurien al compañero presidente. Si en un viaje en avión cualquier persona puede decirle lo que quiera a quien quiera, cuando aterrices te presentan a las autoridades", acusó.

Y también para atacar la marcha en defensa del INE de este domingo: "Quieren tirar su Gobierno porque es un Gobierno de libertad", sostuvo con un chango de peluche y un león como símbolos de su campaña.

"Quién nos iba decir que el chango y el león se iban a convertir en el símbolo de campaña de afiliación", dijo.

Los dirigentes del PT Gonzalo Yáñez y Alberto Anaya hablaron de Noroña como su candidato.

"Camaradas, hoy es un día luz para México, hoy es un antes y un después, es un parteaguas en la historia patria, porque nace un nuevo gigante para conducir a la Nación", dijo Yáñez.

"Estamos nosotros interesados en buscar que esa gran transformación que arrancó Andrés Manuel López Obrador continúe. Es un trabajo preparatorio para la gran lucha que tenemos que librar contra la derecha de este país en 2024, y qué mejor persona para que encabece estos trabajos que el diputado federal Gerardo Fernández Noroña", añadió Anaya.