Se despide PES con deuda de 30 mdp

Ciudad de México— Tras la pérdida oficial de su registro, esta misma semana podría iniciar el proceso de liquidación del Partido Encuentro Social (PES), que se despedirá de los ciudadanos con un desembolso de casi 30 millones de pesos para terminar con sus deudas.

En entrevista, el dirigente de esa organización, Hugo Eric Flores, informó que tienen pendiente el pago de un crédito por cerca de 11 millones de pesos con Banco Azteca, a lo que se suma una deuda de 19 millones de pesos con un proveedor de la campaña electoral de 2018.

"Al banco deben de ser un poquito más de 11 millones de pesos y el proveedor deben ser como unos 19 millones, no llega nuestra deuda a los 30 millones entre los dos", señaló.

¿Con qué recursos se van a liquidar esos pasivos?, se le preguntó.

"Con los recursos que se fueron acumulando del año pasado de las propias prerrogativas, de las cuales nosotros ya no hicimos uso", respondió.

"La verdad es que todo está cubierto, no tenemos ninguna circunstancia".

Flores explicó que el partido también tiene una deuda pendiente con un proveedor del Estado de Morelos por un monto de aproximadamente 5 millones de pesos.

Sin embargo, anticipó que esa fuerza política conservó su registro en la entidad, por lo que se encargarán de cubrir ese pasivo.

"Se trata de una gente a la que no se le alcanzó a pagar porque fueron intervenidas nuestras cuentas, no es deuda de nosotros, pero pasaba por las finanzas nacionales", dijo.

"Pero el partido en Morelos se mantiene y puede pagar con sus propios recursos. Nosotros no la reportamos como nuestra, pero la reconocemos porque existe".

Detalló que también están pendientes algunos fondos de "prerrogativas no ejercidas para campañas", que podrían alcanzar un total de 2 millones de pesos en todo el País.

"Son 50 mil pesos en un estado, 20 mil de otro, y eso se regresaría", afirmó.

Informó que ayer sostuvo una reunión con el encargado de las finanzas del PES para realizar una revisión del tema.

Por otro lado, confirmó que ya concluyeron los contratos de renta de las instalaciones que utilizaban como oficinas centrales.

Adelantó que continuarán despachando en un edificio localizado en Tlalpan, que es propiedad de un militante del PES.





Acusa mano negra

Flores acusó la existencia de una "mano negra" en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para quitarles el registro de manera definitiva.

Denunció que los magistrados sucumbieron ante las presiones de partidos como el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, que cabildearon abiertamente en contra de ese instituto político.

"Para mí está claro que hay una mano negra atrás de todo este proceso. La actuación del tribunal fue lamentable porque no puede dejarse chantajear ni presionar políticamente", aseveró.

"Estuvieron pidiendo cita los presidentes de los partidos políticos. Ahora resulta que nuestros adversarios electorales van y presionan, amenazan con juicios políticos a los magistrados. El PRI, el PAN y MC estuvieron presionando de manera absurda".

El también delegado del Gobierno federal en Morelos explicó que recurrirán el fallo del tribunal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de revertirlo.