Se desmarca Dante Delgado de caso Segalmex

Ciudad de México.- El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, desmarcó al partido naranja y a su persona de la corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El líder de MC, Dante Delgado, reconoció amistad con el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, pero aseguró que dicha relación se rompió desde hace cinco años, cuando el funcionario se enroló al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rerofma ha publicado que en la trama de Segalmex aparece el empresario Alejandro Puente Córdoba, quien también es amigo y operador del líder de MC, Dante Delgado.

"En los últimos meses se ha comentado mucho sobre el caso Segalmex y también, de manera dolosa, perversa e infundada, se ha intentado involucrar a Movimiento Ciudadano y a un servidor. Al respecto quiero dejar claro lo siguiente:

"1.- Es totalmente falso. Nadie financia nuestro proyecto nacional. No tenemos nada que ver con ese caso de corrupción del gobierno federal.

"2.- Sobre mi relación con Ignacio Ovalle, aclaro que desde hace cinco años no tan solo me dejó de ver, también dejó de tener la menor atención personal que caracteriza una amistad real. Seguramente creyó que nuestra amistad podría afectar su relación con el Presidente y por eso

"3.- Nunca le recomendé a nadie, ni le solicité ningún favor. No acostumbro hacerlo, ni siquiera con los gobernantes emanados de nuestro Movimiento", indicó Dante Delgado en su mensaje en redes sociales.

En el caso de la línea señalada por Reforma, se ha manifestado que el empresario Alejandro Puente ha sido señalado de pagar sobornos millonarios a René Gavira, para obtener jugosos contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres.

Puente mantiene desde 2011 un nexo estrecho con el dirigente del partido en la operación de temas de propaganda e imagen de MC.

Además, una de las hijas del empresario, Alejandra Puente, es la secretaria de Vinculación Operativa de Movimiento Ciudadano.

En su defensa, el dirigente de MC, Dante Delgado, abordó otros temas para deslindarse del caso Segalmex, así como al partido.

"4.- Jamás he solicitado y, en consecuencia, no tengo concesiones, ni proveeduría ni contratos de obras, federal, estatal ni municipal. Estar libre de este tipo de compromisos es mi gran escudo. El otro, es que todos saben que no soy cobarde ni dejado.

"Los cómplices no tienen conflictos. Lo que sí existe son opinadores que, por falta de talento y lucidez, llegan a conclusiones simplonas y las publican; y otros que tienen la consigna de atacar y difamar a cambio de prebendas.

"Nunca me he involucrado en este tipo de cosas porque tengo convicciones y principios muy firmes, claridad en el rumbo que debe seguir nuestro país y en el papel que debe desempeñar nuestro Movimiento", señaló el dirigente emecista, Dante Delgado.