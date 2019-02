Se deslindan Alfaro y Villoro de grupo de contrapeso de Corral

Ciudad de México— El escritor Juan Villoro y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se deslindaron del grupo de intelectuales, artistas, empresarios y políticos que construye una iniciativa para generar contrapesos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales, Alfaro señaló que entendía lo necesario de una oposición en el país, pero dedicará su energía a gobernar su entidad.

"Esta mañana, el diario Reforma anunció la existencia de un grupo político nacional que tiene como objetivo hacerle Oposición al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. En esa nota se incluye mi nombre, por lo que quiero negarlo categóricamente", tuiteó.

"He dicho en muchas ocasiones que todo mi tiempo y energía se lo dedicaré a ser Gobernador de Jalisco, esa es mi responsabilidad; también que desde aquí apoyaré al presidente en lo que sea por el bien de México porque ambos fuimos elegidos y ordenados a cambiar las cosas de fondo".

El mandatario afirmó que conocía a las personas que formarán el grupo político y les deseó suerte.

"Cuando he tenido que levantar la voz, lo he hecho de frente al Gobierno federal y siempre velando por los intereses de las y los jaliscienses; nunca con objetivos políticos, mucho menos electorales", sostuvo.

"Entiendo el valor que tienen los contrapesos en la política y lo necesario de una oposición en este país; conozco y respeto a las personas que conforman ese grupo político, por eso quiero desearles suerte y mi apoyo, siempre y cuando sus acciones sean por el bien de México".

En tanto, Villoro señaló que no pertenece a ese grupo.

"Hoy Reforma informa en su portada de la creación de un frente antiAMLO. Mi nombre aparece entre los presuntos integrantes. No pertenezco a ese grupo. Mi única actividad grupal reciente ha sido como vocal de la AC que postuló a Marichuy Patricio como candidata independiente", aclaró.

Reforma publicó este sábado que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es animador de la iniciativa.

"En cualquier democracia el poder debe tener límites, contrapesos, equilibrios y sobre todo en una circunstancia donde el poder está como nunca tan concentrado en una sola persona desde muchos puntos de vista", explicó.