Se deslinda AyD de obra de ducto

Monterrey, México.- Luego de que una investigación de EL NORTE reveló ayer que el Acueducto El Cuchillo 2 está inconcluso y que su inauguración por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Samuel García fue sólo para la foto, Agua y Drenaje (AyD) reconoció que los trabajos todavía no están terminados y hasta se deslindó de las obras, que atribuyó a la Conagua y a la Sedena.

Contrario al triunfalismo del acto oficial del miércoles, cuando García celebró "este acueducto en tiempo récord" y "hoy estarle picando al botón" con lo que empezaba el fin de la crisis del agua en Nuevo León, el director de AyD, Juan Ignacio Barragán, no pudo ayer explicar las imágenes de la investigación de EL NORTE que evidencian que secciones del acueducto no están conectadas y sus plantas de bombeo aún no se terminan.

En entrevista, el funcionario primero rechazó que el ducto estuviera inconcluso y aseguró que las fotos de los trabajos publicadas el domingo eran viejas.

Pero luego se mostró sorprendido cuando se le aclaró que las imágenes fueron tomadas en recorridos realizados por EL NORTE el jueves y el viernes, es decir, después de que el Gobernador y el Presidente inauguraron la obra oprimiendo un botón para presuntamente arrancar el bombeo de agua al ducto.

"Esas fotos no sé quién se las pasó porque deben de ser de hace dos o tres semanas", dijo Barragán inicialmente.

"El acueducto está 100 por ciento terminado".

Sin embargo, cuando se le señaló que el reportaje mostraba trabajos en proceso, posteriores al "botonazo", Barragán cambió su argumento y aseguró que AyD no está construyendo la obra.

"Nosotros no estamos construyendo la obra. No sé si faltaba alguna cosa, no lo sé yo.

"Lo que sí sé", dijo, "es que había condiciones para arrancar el bombeo, a sabiendas que faltaba tiempo para que llegara el agua ahí.

"No traemos la obra", insistió. "La trae Conagua con Sedena, no es obra mía, no tengo yo una explicación técnica porque no estoy enterado de eso".

Ayer se buscó una postura del Gobernador, pero evadió responder en un evento de entrega de camiones urbanos.

Desde que se anunció el acueducto el año pasado, se informó que AyD participaba junto con Conagua, cuyo director es Germán Martínez, y la Sedena, que designó como su gerente del proyecto al General Camilo Martín Hernández Trejo.

La Conagua reiteró ayer en un comunicado que AyD también está a cargo del acueducto.

A diferencia de especialistas y personas involucradas en la construcción de El Cuchillo 2, que señalaron a EL NORTE que los retrasos en el acueducto harían imposible su terminación en al menos seis meses, Barragán dijo ayer que estaría operando completamente antes de que acabe el 2023.

"Ahora, que no se puedan operar los cinco equipos (de bombeo) porque falta capacidad eléctrica. Es un asunto aparte", agregó.

"Se tiene previsto, por parte de la CFE, que quede lista la infraestructura en diciembre".

Estimó que para finales de esta semana pudiera estar surtiendo unos 800 litros por segundo a la Ciudad, cantidad menor a los mil 200 litros prometidos en su inauguración, pero sin aclarar cómo ocurrirá si ayer todavía había tramos del ducto que no están conectados.

La declaración de Barragán contradice lo que el pasado 30 de agosto dijo el Gobernador.

"Ya estamos a dos semanas", publicó García en un video ese día, "con la visita del Presidente para que empiece el bombeo, que empiecen las bombas a empujar, por lo pronto 1.2 metros cúbicos (mil 200 litros por segundo)".

En sus redes, el Gobernador publicó ayer unos videos cortos donde presuntamente está llegando agua a la Planta de Bombeo 1, con la leyenda: "No se dejen llegar (sic) por mentiras: aquí las pruebas".