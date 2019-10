Se declara Robles inocente y pide justicia

Ciudad de México— Rosario Robles se declaró inocente de las acusaciones de la Estafa Maestra y pidió justicia al magistrado federal que en tres días determinará si le concede llevar en libertad su proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Durante la audiencia de aclaración de agravios, presidida por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario Penal, la extitular de la Sedesol y la Sedatu afirmó que no tiene ningún interés en huir de la justicia, porque ni siquiera cuenta con los recursos para hacerlo.

"El daño hecho a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública", dijo la ex funcionaria en una audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

"Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, solo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia".

Durante la audiencia, Robles apareció con el cabello teñido de negro, maquillada y con lentes, vestía suéter y pantalón beige -el color reglamentario de los uniformes de los recluso- y tenis Nike blancos.

Cuando inició la diligencia, en lugar de presentarse como imputada, expresó: "Rosario Robles Berlanga, inocente".

Y al final, cuando hizo uso de la palabra, hubo algunos momentos en los que su voz estuvo a punto de quebrarse.

Cuando refirió al juez de control que la vinculó a proceso y ordenó su prisión preventiva justificada, Robles mencionó el nombre de Felipe de Jesús Delgadillo, destacando su apellido materno "Padierna, con mayúsculas", en alusión a que el juzgador es sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna.

"No hay razón para que se piense que yo podría sustraerme de la justicia. De hecho, de inicio el MP pidió que no hubiera medidas cautelares, reconociendo esta actitud. Así se discutió y así se decidió el 8 de agosto. Siempre he acatado la ley, nunca he sido procesada por algún delito", expuso Robles.

"Le dije (al juez Delgadillo) que contrario a lo que decía, y que no comprobó, mi cuenta y mis tarjetas bancarias estaban congeladas, que siempre he vivido de mi trabajo y no tengo recursos para estar huyendo, pero sobre todo, no tengo el menor interés en hacerlo. No sólo no puedo, no quiero obstaculizar el desarrollo de la investigación porque creo que es lo que justamente arrojará la verdad".