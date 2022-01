Se cura AMLO de Covid y reaparece en la mañanera... ¡sin cubrebocas!

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció sin cubrebocas en la conferencia mañanera tras seis días aislado por padecer Covid-19.

El tabasqueño afirmó que le fue bien y que ya salió del contagio.

"Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación", dijo el mandatario.

"Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo porque también con esa vamos a lo seguro. Con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y no nos agravamos".

Sobre la forma en que se cuidó, López Obrador indicó que tomó mucha agua, Paracetamol por dos días y miel con poco limón, porque está caro.

Completó su tratamiento con Vaporub y agregó que ayudan las caricias, siempre y cuando quien acaricie esté libre de Covid.

"Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos. Paracetamol dos días nada más, cuando tuve un poco de malestar, no quise tomarlo más tiempo pero con eso fue suficiente. Miel para la garganta, porque está caro el limón procuraba yo no ponerle tanto, y remedios que ya todos sabemos. Se burlan del Vaporub pero ayuda, sobre todo porque ahora nos gusta que nos acaricien (...) siempre y cuando quien está haciendo la caricia ya esté libre de Covid", narró.

Aseguró que no se requiere la prueba de Covid si no hay síntomas.

"No requiere uno la prueba si no hay síntomas, y no espantarnos, lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Quienes lo han pensado bastante yo les recomendaría que se vacunen, no les afecta, no tiene daño secundario el vacunarnos y sí protege, gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante", manifestó.

Aprovechó para agradecer las muestras de apoyo del pueblo de México y de Mandatarios de países extranjeros.

"Le agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud, amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera, al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud. Agradecerles a todos por sus muestras de afecto y solidaridad", dijo.

"También a Presidentes, Mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud".

López Obrador afirmó que ya va a trabajar de tiempo completo y ya va a poder tener reuniones presenciales.

"Ya vamos hacia adelante a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando pero no es lo mismo, ya cuando no tiene uno el contagio ya puede uno volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece el Covid", indicó.

El presidente bromeó con el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, al decir que estuvo con él el lunes pasado y no se contagio.

"Vamos con Ricardo Sheffield, una de las pruebas de que es contagioso el Covid pero la libró, porque estuvo conmigo el lunes y al parecer no tiene nada. Ya si se contagia ya no es culpa mía", soltó riendo el Jefe del Ejecutivo.