Se 'cuelan' 4 consejeros de INE a debate presidencial

Ciudad de México.- Pese a la inconformidad de los representantes de los candidatos, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y tres consejeros aliados verán el debate presidencial dentro del set.

El acuerdo de la Comisión de Debates con los partidos había sido que exclusivamente estaría en el escenario el equipo de producción, y consejeros e invitados verían el encuentro en el auditorio, donde se colocó una macro pantalla.

Esto para evitar que cualquier ruido perturbara la trasmisión en vivo.

Sin embargo, Taddei, Rita López, Norma de la Cruz y Jorge Montaño determinaron que quieren entrar al salón, por lo que la presidenta del organismo pidió que se les instalara una micro sala a un metro del escenario.

La representación del PAN advirtió que si querían cumplir ese "capricho", exigía que no estuvieran mirando al escenario, para que los aspirantes no cruzaran miradas con ellos, por lo que las cuatro sillas se colocaron de lado, dándoles la espalda a los candidatos, con un televisor en frente, que no tendrá sonido.

El martes, los consejeros discutieron esto y la mayoría estuvo en desacuerdo, al considerar que ponían en riesgo la transmisión si pretendían salir del salón al baño o hacer el menor ruido.

Otros aseguraron que necesitaban estar afuera por si sucedía alguna eventualidad y era necesario tomar decisiones.

Rita López argumentó que ella quería ver los "gestos" de los aspirantes, que no podrá ver por la posición de la silla en la que estará.

El miércoles pasado, la presidenta de la Comisión, Carla Humphrey, informó a los representantes de las candidaturas que había consejeros que querían entrar al set, por lo que recriminaron dicha acción, pues el acuerdo había sido que "absolutamente nadie" estaría ahí, únicamente podía ingresar un asistente por candidato.

El representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez, advirtió que entonces ellos también querían un lugar dentro. Otros preguntaron quiénes eran los consejeros que pretendían romper la regla, pero la consejera no les dio nombres.

El sábado que acudieron los equipos a recorrer el set, cuestionaron la instalación de la micro sala con cuatro sillas, pues habían confiado que los consejeros desistirían de su acción, calificada como "protagonismo", "imprudencia" y "obstinación".

López subió un video en el que los cuatro consejeros se dicen contentos por el debate y, desde el set, convocan a los ciudadanos a ver el encuentro.

Los otros siete consejeros verán el debate en primera fila en el auditorio, donde estarán 140 invitados de los tres candidatos, y otros 160 funcionarios del organismo.

Previo al encuentro, está programado que los 11 consejeros se tomen una fotografía con los tres aspirantes presidenciales.