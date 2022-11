Se cuela exmilitar a Palacio Nacional y le grita a AMLO en mañanera

Ciudad de México.- Un hombre, quien se dijo exmilitar, logró colarse a Palacio Nacional y pudo llegar hasta el exterior del Salón Tesorería, desde donde le gritó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera.

"Señor presidente, señor presidente", exclamó el individuo a las 9:48 horas, al tiempo que el mandatario respondía una pregunta.

El grito provino desde la parte trasera del Salón Tesorería, por quien que se identificó como José de Jesús Quintana Hernández, de 36 años de años de edad.

"Ahorita voy", respondió López Obrador.

Esta es la segunda ocasión que una persona evade los filtros de seguridad y se cuela a Palacio durante la mañanera.

El 1 de marzo de 2021, un joven identificado como José Luis irrumpió en la mañanera cuando el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, daba un informe sobre el precio de los combustibles.

Originario de Durango, aquel joven de 31 años salió de la parte trasera de la tarima y caminó hacia el mandatario donde le hizo una petición al oído.

Entrevistado después de gritarle al mandatario, José de Jesús dijo que es un exmilitar que no tiene trabajo desde hace dos años y medio, por lo que está desesperado.

"Yo fui, la verdad, pues es que ya llevo dos años, dos años y medio, en el transcurso de dos años he traído cartas para hablar con él, soy exmilitar, se ha hecho caso omiso a mis peticiones", dijo.

"Y hasta ahorita no he tenido un resultado por parte de la atención ciudadana, respecto a él, de querer hablar con él".

-¿Qué es lo que le pides?, se le preguntó.

"Pues hablar con él, antes de que se venciera mi identificación tenía derecho hablar con él y ahora se me ha negado por completo, no sé qué le han dicho la institución de mí para no poder hablar con él y siempre se me ha negado. (Quiero) que vea mi situación a fondo, en realidad estoy desesperado", respondió.

El hombre reveló que llevó una carta a Atención Ciudadana de Presidencia, la quinta que entrega, y preguntó a dónde podía pasar al baño.

"Y me aventé, y engañé a los guardias para poder entrar hasta acá, decir que era de Hacienda", amplió.

Para poder llegar de Atención Ciudadana al exterior del Salón Tesorería, desde donde gritó, el joven pasó por áreas vigiladas por militares, incluido un jardín y los patios marianos.

"No tengo trabajo, casi estoy en situación de calle, discúlpeme, discúlpeme. No tuve de otra y tuve que ingresar de esta manera, yo estuve aquí en Palacio Nacional hace unos cinco o seis años arriando la bandera, conozco esta área, estuve aquí", agregó.

José Luis fue llevado a Atención Ciudadana por personal de esa área. No fue detenido ni sacado de Palacio.