Se confrontan senadores por aborto

Ciudad de México— Senadores se confrontaron en la sesión de este jueves por los temas del aborto y el catolicismo, cuando se votaba la concesión de la Medalla Elvia Carrillo Puerto a Consuelo Mejía Piñeiro, una católica liberal.

"El aborto es un asesinato", sentenció visiblemente alterada la senadora morenista Lilly Téllez.

De pie, echó en cara a la bancada de Movimiento Ciudadano, y mencionó a Patricia Mercado, haber colocado en los escaños un pañuelo verde con la leyenda: "Aborto libre, seguro y gratuito. AbortoLegalYa".

A la senadora sonorense no le cayó bien haber encontrado esa prenda verde en su escaño.

Ofuscada, dijo que apoyaba la resolución que había tomado la víspera del Congreso de Nuevo León, para castigar con cárcel la práctica del aborto.

La situación la descompuso aún más la morenista Jesusa Rodríguez cuando intervino para casi proclamar que pocas católicas son inteligentes.

La discusión siguió y, a gritos, la senadora Malú Micher, también del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), advirtió que no iba a permitir que les llamaran "asesinos" a los que predican con ideas propias.

Citlalli Hernández Mora, otra morenista, dijo que le preocupaba que un pañuelo escandalizara más que la muerte misma.

"No somos representantes de la muerte", objetó.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Xóchitl Gálvez dijo que agradecía a sus compañeros la posibilidad que tenía de que se respetara su derecho a disentir.

Noemí Reynoso, también panista, exigió respeto para los que defienden la vida.

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín pidió la palabra para encarar a la senadora y actriz Jesusa Rodríguez.

"Yo soy católico, malo pero soy. Me considero inteligente y que haya alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica, me ofende y ofende a muchos católicos que ni siquiera están presentes para defenderse en este debate porque, entre otras cosas, aquí no tendríamos por qué estar discutiendo de religión".

El senador yucateco terminó su alocución, visiblemente enfadado: "La inteligencia no está peleada con la fe. La inteligencia está peleada con la necedad. Y juzgar a otros sin conocerlos es resultadamente necio", repuso.

También por el PAN, Kenia López, además de señalar la fe que profesaba el "líder nacional de Morena", exigió a la Mesa Directiva retirar del diario de los debates la expresión de Jesusa Rodríguez

Antes de que el Presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, apurara la votación del dictamen, la morenista Margarita Valdez, en su carácter de doctora, advirtió que había visto todo tipo de casos y que no iba a oponerse como senadora a los derechos de todas las mujeres.

El dictamen había sido votado, y Batres se rehusó a darle la palabra al senador Héctor Vasconcelos.

Con 87 votos a favor y 0 en contra fue aprobado el acuerdo para conferir la Medalla Elvia Carrillo Puerto 2019 a Mejía Piñeros, y se citó a sesión solemne el 26 de marzo para su entrega.