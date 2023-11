Se compromete AMLO ante Biden a combatir fentanilo

San Francisco, California.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ante su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que México está "sinceramente comprometido" en la lucha contra el fentanilo.

En la reunión bilateral que sostuvieron en el marco de la APEC, aseguró que nuestro país está consciente del daño que esa droga está causando en EU, por lo que México, dijo, está tomando medidas para frenar la introducción ilegal de precursores químicos.

"En cuanto al combate a las drogas hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo, estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos", expresó.

"Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo y es un acto de solidaridad. Estamos comprometidos sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas, en particular la entrada de fentanilo y otros químicos", dijo.

"Estoy seguro que vamos a seguir avanzando en esta muy buena relación que tenemos", añadió López Obrador.

El encuentro de los Mandatarios inició a las 10:00 horas, tiempo local (dos horas menos que en la CDMX) en el Moscone Center de San Francisco, sede de la cumbre de la APEC.

Sobre el tema migratorio, que ha marcado la agenda bilateral en los últimos años, López Obrador subrayó la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones conjuntas para "atemperar" y "resolver" el fenómeno.

Reconoció al Presidente Biden por no construir muros en la frontera común y abrir opciones legales para que migrantes de otros países puedan acceder a una visa de trabajo y no se vean en la necesidad de arriesgarse para tratar de llegar a EU.

"Lo estamos haciendo de manera coordinada, conjunta. Agradecer al Presidente Biden de Estados Unidos en los últimos tiempos en abrir una vía legal para la migración", expresó.

"Dejar de manifiesto que es el primer Presidente en mucho tiempo en Estados Unidos que no construye muros, porque eso no es solución. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa".

"Que podamos ayudar en nuestros países de origen a los que se ven obligados a emigrar, por eso estamos muy satisfechos con este encuentro".

En un mensaje de casi seis minutos, el Jefe del Ejecutivo reiteró que la relación entre ambos países es excelente, pues no sólo existe amistad, sino también respeto y cooperación para el desarrollo.

En los últimos años, destacó López Obrador, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual calificó como excepcional.

"Y mismo tiempo hay cerca de 40 millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos y eso nos hermana aún más", mencionó.

Acompañado de miembros de su Gabinete, López Obrador aprovechó para mandar un saludo a los migrantes, en especial a los cerca de 40 millones de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

"Esta es su segunda Patria. También informar que los últimos años muchos estadounidenses están trasladándose a México y son bienvenidos, somos pueblos hermanos, eso es lo que puedo comentar", agregó.

"Llevamos muy buena relación. Tienen a un extraordinario Presidente en Estados Unidos, un hombre con convicciones, un hombre bueno", añadió en su mensaje inicial, al cual tuvieron acceso los medios.

Se trata de la cuarta reunión bilateral entre ambos, luego de dos encuentros en la Casa Blanca y uno en Palacio Nacional de la CDMX.

La reunión ocurre a pocas horas de que se clausure la reunión anual de líderes de la APEC, cuyo marco fue aprovechado por AMLO y Biden para reunirse en privado con el Presidente de China, Xi Jinping.

Al término de la bilateral, López Obrador participará en la segunda sesión de líderes de la APEC, cuyo tema será: "Interconexión y construcción de economías inclusivas y resilientes".

Se prevé que López Obrador vuele a México después del mediodía. Viajará a Cancún, Quintana Roo, para supervisar las obras del Tren Maya, que está próximo a su inauguración en varios tramos, y el nuevo Aeropuerto de Tulum.

El domingo estará en Mérida, Yucatán, para inaugurar el parque La Plancha, antes de regresar a la Ciudad de México para conmemorar el lunes el inicio de la Revolución Mexicana.