Se bajan Murat y De Hoyos de Frente Amplio

Ciudad de México.- El exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el empresario Gustavo de Hoyos, anunciaron que también abandonan la competencia por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México debido a que no están de acuerdo con el proceso de selección.

Murat Hinojosa, Gobernador hasta noviembre pasado, dijo que él había propuesto la selección por votación directa, aunque el Frente optó por foros, votación directa y encuestas.

"Como aspirante, siempre planteé un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto, y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo", dijo en un mensaje en video.

"Hoy reconozco que ya hay un método, y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar", apuntó.

De Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), argumentó que el requisito de entregar 150 mil firmas de apoyo para el registro de candidaturas deja en desventaja a los ciudadanos como él, ante los aspirantes políticos.

"Debo decir con toda claridad que a pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante ser el único aspirante de extracción totalmente a partidaria. Por eso y después de una profunda reflexión he decidido no inscribirme en el proceso electivo", afirmó.

"Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana que no tenga a su servicio estructuras políticas formales. Es un claro desbalance competitivo", añadió también en un mensaje en video.

De Hoyos afirmó también que el mecanismo aprobado por el Frente el 26 de junio tiene imperfecciones y riesgos jurídicos y políticos, pero que él seguirá impulsando a ciudadanos para que ocupen candidaturas en la próxima elección.

El diputado panista Santiago Creel, otro de los aspirantes opositores, reconoció la trayectoria de ambos contendientes que decidieron retirarse.

"Coincido contigo que el diálogo es fundamental para el rescate de México, prueba de ello son tus resultados y experiencia de Gobierno", dijo a Murat, a quien deseó éxito.

"Estimado @gdehoyoswalther lamento mucho y respeto tu decisión. Tu visión de país desde tu liderazgo empresarial y social es fundamental para el rescate de México", expresó a De Hoyos y le mandó un abrazo.

Las senadoras Lilly Téllez (PAN) y Claudia Ruiz Massieu (PRI) anunciaron también hace unos días su decisión de no continuar en el proceso, ya que dijeron que favorece a los políticos que movilizan ciudadanos y que se podrían cometer actos anticipados de campaña.