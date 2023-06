Se baja Ruiz Massieu de contienda opositora

Claudia Ruiz Massieu anunció que no participará en proceso para definir al candidato de oposición para 2024.

"He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible y hacer lo correcto me decido por lo segundo", sentenció la priista.

La hasta hoy aspirante dijo que no puede participar en un proceso en el que podría haber simulación.

"En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena, pero en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación", afirmó Ruiz Massieu.

"Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña no puedo hacer lo mismo".

También se quejó del padrón "acotado" que excluya a la ciudadanía.

"No puedo estar conforme con un padrón acotado que excuya a la mayoría ciudadana", criticó.