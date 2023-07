Se baja Ildefonso de la candidatura presidencial

Ciudad de México.- El ex Secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, anunció que declina de su aspiración a la candidatura Presidencial por el Frente Amplio por México, asegurando que no logró el posicionamiento requerido para competir.

En un video subido a sus redes sociales, el también ex legislador federal regio afirmó que con el realismo que lo caracteriza tomó esta decisión, pero advirtió que estará apoyando al Frente para que de él salga el nuevo Presidente de México.

"Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento a aspirar a competir", expresó Guajardo.

"He decidido declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un País más justo de libertades y oportunidades.

"Reconozco a mis colegas que se han mantenido en la contienda y les deseo el mayor de los éxitos, entre ellos saldrá la o el próximo Presidente de México".

Guajardo dijo que recibió la invitación del Frente Amplio por México para dirigir la vinculación internacional de este movimiento y cuestionó que en el 2024 enfrentarán una elección de Estado que se encabeza desde Palacio Nacional.

Al final, pidió a sumarse a la plataforma del Frente a partir del 12 de julio que estará abierta a la ciudadanía para colaborar de cara a los siguientes comicios presidenciales.