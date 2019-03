Se anuncian los nuevos directores generales del INMUJERES

En la Primera Sesión Extraordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que preside Nadine Gasman Zylbermann, se aprobaron por unanimidad los nombramientos de quiénes ocuparán cuatro direcciones generales del INMUJERES.



Gasman Zylbermann ratificó ante las y los integrantes de la Junta de Gobierno “el compromiso y el reto de trabajar desde esta institución para hacer un aporte para resolver la deuda histórica que se tiene con las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, con el firme propósito, sin simulación, de mantener los espacios ya conquistados y avanzar hacia la igualdad sustantiva”.



Agregó, en la que fue su primer sesión de Junta de Gobierno como Titular del INMUJERES, que “hoy el Gobierno mexicano tiene el firme propósito de lograr un cambio profundo para hacer avanzar a quienes han vivido en el rezago histórico, y casi en el olvido, y yo creo que todas y todos nosotros que somos parte de este Instituto y de este Gobierno podemos contribuir al logro de este importante propósito mediante la coordinación con todos los niveles y sectores del Gobierno y el fomento de la participación de la sociedad civil”.



Mónica Maccise Duayhe ocupará la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Ella es Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Desde 2015, se ha desempeñado como Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE); cuenta, además, con una Especialidad en Sociopsicoanálisis y es experta en estudios de género y en no discriminación. También trabajó en la Suprema Corte de Justicia como Titular de la Unidad de Igualdad de Género.



En el ámbito académico, ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordinó 12 proyectos de investigación sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Entre sus publicaciones están “El Derecho a cuestionar el Derecho: la teoría democrática de Claude Lefort” y co-editora con el Dr. Rodolfo Vázquez, de 12 volúmenes de la serie “Derecho, Género y Justicia”.



Marta Clara Ferreyra Beltrán será la Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva. Su último cargo fue como Directora del Programa de la Cultura y no Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Es Licenciada en Historia y Maestra en Estudios Políticos por la UNAM. Trabajó como Coordinadora de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM; Secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género y como Secretaria de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), UNAM. También, fue Subdirectora de la Revista Debate Feminista (2012-2015).



Se ha desempeñado como profesora a nivel licenciatura de la asignatura Políticas Públicas y Género, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones, están: “Los cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas” (ONU-Mujeres); “Manual sobre Paridad: Paridad un nuevo paradigma para la acción política de las mujeres” (Instituto Simone de Beauvior); y “Una mirada desde adentro”, en la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, entre otras.



María Fabiola Alanís Sámano se hará cargo de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del INMUJERES. Es economista y maestra en Ciencia Política por la Universidad Laval de Quebec, Canadá; también es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana; cuenta con estudios de género y cuidados realizados en Montevideo, Uruguay (2018); también tiene estudios de cooperativismo agrícola en Cuba y Bulgaria y ha participado en eventos internacionales en temáticas vinculadas al mercado laboral y de género.



Posee una amplia experiencia en la administración pública, ya que fue la Directora de Planeación de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Directora de Política de Abasto y del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico en Michoacán; también se desempeñó como Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER) en esta entidad.



Finalmente, ante este máximo órgano de Gobierno, se propuso el nombramiento de Fernando López Portillo Tostado como Director General de Administración y Finanzas. Es Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con un Doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.



Es especialista en programación y ejecución del presupuesto, adquisiciones, planeación, evaluación de políticas y programas públicos. Se ha desempeñado como Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía (2013-2018); como Director General de Programación y Presupuesto en el Consejo de la Judicatura Federal (2011-2012) y como Delegado Administrativo en la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2009-2011).