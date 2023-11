Se agarran a sillazos en evento de unidad de Sheinbaum

San Luis Potosí.- Minutos antes de que Claudia Sheinbaum apareciera en el Salón Chicago's, simpatizantes del gobernador de San Luis Potosí, el pevemista Ricardo Gallardo, se agarraron a sillazos contra morenistas, en la pelea por los lugares.

En esta entidad, la aspirante presidencial decidió reanudar su gira por la unidad, luego de suspenderla una semana ante el desastre que provocó el huracán "Otis" en Acapulco.

En el 2021, Morena se fracturó en ese estado ante la negativa de un sector de respaldar a Ricardo Gallardo, por lo que una parte del partido se fue al PVEM para postular al ahora mandatario estatal, junto con el PT. Esto provocó que el partido guinda cayera al tercer lugar.

Desde entonces, ambos partidos no habían convivido un evento masivo, por lo que mostraron que las rencillas no están resueltas.

Los sillazos se armaron mientras el gobernador, los líderes de Morena, PT y PVEM y Sheinbaum firmaban el acuerdo de coalición para la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Tabasco, en el que prometieron unidad rumbo al 2024.

"Calma, compañeros, este evento es de todos, hay que mantener la calma, venimos a un apoyo en común. Hay que tranquilizarnos, no hay que empeñar este evento", pedía el maestro de ceremonias.

Mientras los pevemistas, con playeras verdes con la imagen de un pollo, en referencia al sobrenombre que le dan mandatario estatal, aventaban las sillas a quienes portaban playeras guindas.

Al arrancar el evento, los ánimos aún estaban caldeados, por lo que cuando el líder del PT, Alberto Anaya, dio la bienvenida a los militantes de los tres partidos, vino la guerra de porras: un sector gritaba "¡Morena!" y otro "¡Verde!".

Más tarde, sin mencionar la confrontación, Sheinbaum les dio un jalón de orejas.

"Yo les quiero hacer una reflexión, porque el conflicto entre nosotros, entre nuestros partidos, no es bueno. Nosotros no estamos contra Morena, contra el PVEM o el PT, no, nosotros estamos contra la corrupción, estamos en contra de que no regrese el PRIAN a San Luis.

"Por eso aquí les hago una pregunta: ¿va a ver unidad en San Luis Potosí, sí o no?", cuestionó. Al unísono le respondieron que sí.

Sin embargo, advirtió que no era sólo en el evento, sino quería ver la unidad en el territorio, porque tienen, los tres partidos, la misión de crear comités de la 4T.

"Porque tenemos una tarea el próximo año. Y la tarea es ganar la Presidencia de la República. Pero tenemos más tareas, ganar todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales, todas las presidencias municipales, el presidente le llama el Plan C porque queremos continuar con la transformación.

"¿Lo vamos a lograr en SLP?", "¿San Luis va a dar el ejemplo al movimiento?", "¿Va a dar ejemplo de unidad?" y "¿Va a dar ejemplo de que aquí vamos a llevarnos el carro completo?", insistió antes los gritos de "¡Sí!".

Cumplir ley a conveniencia

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, no trabajó por acompañar prácticamente todo el día a Sheinbaum, pese a ser un día laboral.

Desayunó con ella y con el dirigente nacional, Mario Delgado, incluso, presumieron su encuentro con el cantante Julión Álvarez.

Luego atestiguó la firma del convenio de coalición entre el PVEM, Morena y PT, e incluso prometió trabajar en la entidad para ganar la Presidencia.

"Por encima de cualquier interés personal o local vamos a priorizar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum", prometió.

De acuerdo con pevemistas, se involucró en la organización del acto masivo, a donde llegó junto con la ex Jefa de Gobierno.

Sin embargo, fue hasta ese momento que la aspirante presidencia recordó que el INE impone límites a los servidores públicos para no romper la neutralidad.

"El gobernador debería estar aquí arriba, pero no está porque el Instituto Nacional Electoral lo sanciona si sube aquí, pero es como su estuviera aquí, porque lo queremos mucho", soltó.