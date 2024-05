Se acercan al movimiento por nuestro proyecto: Sheinbaum

Ciudad de México.- La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, afirmó que "mucha gente" se acerca a su movimiento por el proyecto que representa.

En un video subido a sus redes sociales, la morenista también rechazó una división en las "izquierdas" y enfatizó que la llamada 4T se mantiene unida de cara a la elección.

"Hay esa idea de que las izquierdas siempre se dividen ¿no? Yen México no, hemos demostrado que al revés, no solamente no nos dividimos, sino que nos mantenemos unidos y mucha gente se quiere acercar a nosotros por lo que representa el proyecto", dijo sin mencionar a la ex priista Alejandra del Moral.

Ayer, la ex candidata a la Gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral, renunció al PRI y apareció enseguida con Sheinbaum, lo que proocó cuestionamientos en su contra.

A días de la elección, Sheinbaum además acusó que la Oposición no tiene la cercanía con la gente que, presumió, sí tiene su movimiento.

"La Oposición no lo entiende y nunca lo entenderá, no tiene la cercanía con la gente que, de alguna manera, nosotros hemos logrado", mencionó.

Como refiere en sus mítines, Sheinbaum expresó en el video titulado "reflexiones de campaña", que en el País hay "mucho entusiasmo, mucha ilusión" gracias a AMLO.

"Y es que Andrés Manuel López Obrador le devolvió la esperanza al pueblo de México. La gente sabe que vamos a dar continuidad a la forma de gobernar del Presidente", expresó.

"Sobre todo al fondo: que es apoyar al que menos tiene. El reconocer que el poder está en la gente, en el pueblo de México y eso es hoy más claro que nunca, esta idea de que el poder, el Gobierno, está el servicio de unos cuantos, pues no, eso ya es pasado".

Ante el cierre de las campañas este miércoles, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México refrendó el compromiso de no fallarle a la gente.

"Es una emoción muy grande, te dan ganas de llorar cada vez que vas en ese caminar hacia el templete, cada mano que tocas, cada cara que ves es un compromiso", expresó.

"Y esta, pues, convicción de que no se puede fallar (en) la transformación del País, en un México más junto, con más bienestar para la gente".

"Voy a llegar, pero no llego sola, es un símbolo que haya una mujer Presidente en México y así lo asumo con toda su magnitud. La gente sabe que este es el camino y eso es muy poderoso", añadió.