Se abusaba del amparo, dice Sheinbaum

Comitán, México.- Claudia Sheinbaum aseguró que hay un abuso de amparos otorgados a ciudadanos, por lo que apoyó la reforma judicial que cancela que sus beneficios sean generales y sólo sean para quienes puedan pagarlos y tramitarlos.

"La reciente reforma que se hizo, que es muy importante porque hay un abuso de los amparos y ahora, no que la gente no tenga posibilidad de la ciudadanía, no tenga ese derecho que es indispensable, sino que se generalizan las resoluciones", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa y le pido al senador Ricardo Monreal explicarla.

La reforma que aprobó el Senado hace unos días cancela los efectos generales de la resoluciones otorgadas y ha sido considerada como una venganza del Gobierno federal ante las que han dado los jueces sobre las obras impugnadas.

"Durante siglos, siglo y medio desde que se creó el amparo, esta institución se mantiene, no se toca, ni siquiera la suspensión provisional de los actos reclamados contra el Gobierno, contra un acto de autoridad, se mantiene. Lo que sí se acota es el abuso de los jueces de otorgar amparos para efectos generales y afectar el desarrollo del País.", mencionó Monreal aunque reconoció el derecho de la Oposición de impugnar la reforma.

En la rueda de prensa, la candidata presidencial de Morena minimizó las manifestaciones de rechazo al Partido Verde, ex aliado del PRI y hoy aliado de Morena, pues dijo que las candidaturas se deciden por encuesta.

Junto con el candidato del PVEM a Gobernador en Chiapas, Eduardo Ramírez, Sheinbaum anunció la promesa de crear 10 polos de desarrollo en la frontera sur para tratar de contener la migración de centroamericanos y la disminución de los impuestos en la zona para incentivar la inversión.

"Esto va a hacer abordar la migración en un sentido humanista. El sentido humanista significa darle ponderación a los derechos humanos. Los migrantes no son delincuentes. Los migrantes son personas que viven en búsqueda de mejores oportunidades porque su país no se los ha dado.", añadió Ramírez.