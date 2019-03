SCJN decidirá sobre salarios: Córdova

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces decidirán quién tiene la razón sobre la disminución de sueldos, para que nadie gane más de 108 mil pesos mensuales, afirmó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

"No es un asunto de no querer disminuir los salarios. Es un asunto de que en un Estado democrático de Derecho un órgano constitucional autónomo es el que decide cómo, con base en las leyes, se disminuyen los salarios, no alguien por fuera".

"Eso es una vulneración a nuestra autonomía y por eso hemos apelado a la justicia federal. Quién tiene razón en esta materia, lo va a decir, como ocurre en una democracia constitucional, la Suprema Corte de Justicia y los jueces de amparo", agregó.

Sin querer abundar en el amparo que interpuso a título personal ante el Poder Judicial para que no se le aplique la reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el consejero afirmó que el órgano electoral revisa cada caso de los funcionarios que se ampararon.

"¿Entonces se bajaron los sueldos o no se bajaron los sueldos?, se le preguntó.

"Claro que se bajaron", indicó.

Sin embargo, al insistir en su caso, respondió que si alguien está protegido por la justicia federal respetarán lo que diga el juez.

"Depende de lo que diga la suspensión. Y eso se analiza caso por caso", aseveró.

Argumentó que el organismo interpuso una controversia constitucional ante la SCJN porque consideran que se está violando la Carta Magna.

Los amparos que fueron promovidos por Córdova y funcionarios del INE son independientes de la controversia constitucional que dicho órgano presentó ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar la Ley de Remuneraciones y el Presupuesto de Egresos de 2019, en el que se generalizó el tope salarial determinado por López Obrador.