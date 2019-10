Satisfecho por ser incómodo

Ciudad de México— A punto de concluir su mandato, Luis Raúl González Pérez asegura que como ombudsman fue igual de incómodo para el Gobierno de Enrique Peña Nieto que para el de Andrés Manuel López Obrador, y que las tensiones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dieron porque no se entiende la naturaleza de este organismo.

Entrevistado mientras en el Senado se discutía quien podría ser su sucesor, indicó que las quejas recibidas en la CNDH han aumentado este 2019 y consideró que el reto en los próximos años seguirá siendo la seguridad.

Recordó las recomendaciones de la CNDH por Apatzingán, Tanhuato y Nochixtlán, que emitió en el sexenio pasado, y por el tema de las estancias infantiles que no fue aceptada en esta Administración federal.

"Los gobiernos no han comprendido lo que es la pedagogía y naturaleza de esta institución, si la comprendieran ellos mismos facilitarían sus objetivos, las tensiones no las generamos nosotros", apuntó.

A su sucesor, que al momento de la entrevista aún no era conocido, le deseó éxito, porque ello, dijo, significaría el éxito de las víctimas.

González Pérez termina su periodo como presidente de la CNDH el 15 de noviembre, después de 5 años de trabajo, y aunque reconoció que no puede irse satisfecho cuando en el país hay más de 40 mil desaparecidos, sí dijo irse tranquilo de haber hecho su máximo esfuerzo.

"Hemos podido hacer que la Comisión Nacional se escuche, se vea", presumió y recitó los números de su gestión: 382 recomendaciones, más de 30 informes generales, más de 90 estudios con instituciones educativas, decenas de controversias constitucionales.

-¿Y sirvió de algo todo eso?, se le preguntó.

-Habría sido más grave la situación de no haber implementado estas acciones. Hay que preguntarnos: ¿los destinatarios hicieron lo suficiente con las políticas que les propusimos?.

Estamos en una crisis de derechos humanos, porque no hemos revertido la crisis, pero no es imputable a la CNDH, es la debilidad del Estado de Derecho.

Como pendientes que le hubiera gustado concretar, y que en su gestión no pudo, mencionó la simplificación de resoluciones y lograr que las recomendaciones se cumplieran más.

Sobre este último punto, recordó que en sus 5 años como ombudsman sólo dos recomendaciones no fueron aceptadas y reprochó que en ambas ocasiones el Senado evitó la comparecencia de los funcionarios para explicar su negativa.

Además de las Secretarías de Estado que no aceptaron este año la recomendación por las estancias infantiles, en el 2017 el Alcalde de Choix, en Sinaloa, desdeñó señalamientos por el desplazamiento forzado de personas.

"Esos son los dientes que no quisieron aplicar (los senadores), citar a los destinatarios (de las recomendaciones) y que expliquen ante el Senado su postura", consideró.

Como ombudsman en el primer año de la administración de López Obrador, González Pérez destacó su preocupación por el desabasto de medicinas y reiteró que con la cancelación de las estancias infantiles se afecta a niños.

Sobre temas migratorios, consideró que el rostro humanitario que mostró en los primeros meses el actual Gobierno con una política de brazos abiertos no contempló la falta de infraestructura para atender la demanda, lo que saturó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con una carga de trabajo de al menos 5 años de retraso; después, dijo, la política de contención se dio por presiones de Estados Unidos.

"Los retos siguen siendo violencia e inseguridad, el reto está en la identificación de restos y cuerpo encontrados en fosas clandestinas, en la identificación del paradero de los más de 40 mil desaparecidos, e revertir que se siga torturando y la violencia contra la mujer", advirtió.

"El punto está en los destinatarios de las recomendaciones, ese es el gran reto que enfrentará quien me sustituya".