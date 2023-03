Sasha Sokol ha tenido que enfrentar la vergüenza tras abuso

Ciudad de México.- Después de un año de que Sasha Sokol diera a conocer que vivió abuso por parte del productor Luis de Llano Macedo cuando ella tenía 14 años, ahora regresó para relatar a qué se ha tenido que enfrentar tras hacer una denuncia pública.

"Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer" escribió en su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD

La ex Timbiriche compartió que ha tenido que enfrentar la vergüenza y ver cómo la sociedad también revictimiza a las víctimas.

"He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia", agregó.

"En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas", añadió.

Sasha Sokol ha reiterado que rompió el silencio porque busca con esta denuncia inspirar a otras víctimas a denunciar el abuso, por lo que un año después compartió una serie de reflexiones de lo que ha aprendido tras alzar la voz.

"Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite, es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo, si ante la injusticia permaneces neutral, estás de lado del agresor", escribió.

La cantante dio a conocer su caso debido a que Luis de Llano acudió a un programa de Yordi Rosado y relató la relación que tuvo con Sasha Sokol como si fuera un juego, incluso criticó al conductor por su falta de empatía hacia ella.

"Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?", escribió.

Ahora el productor enfrenta una demanda por daño moral y Sasha pide que que el productor ofrezca disculpas públicas y una indemnización cuyo monto será donado a una organización contra el abuso sexual infantil.