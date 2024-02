'Saque las manos de proceso electoral', exige Xóchitl a AMLO

Ciudad de México.- Tras registrarse ante el INE como abanderada presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez lanzó una airada reclamación al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que saque las manos del proceso electoral.

"Por respeto a su candidata, a la democracia, al pueblo, saque ya las manos de esta elección", urgió al Mandatario. Las fiscalías e instituciones de procuración de justicia, acusó, se están usando para perseguir y espiar a candidatos de la Oposición; y los programas sociales se están usando para chantajear y amenazar a millones de sus legítimos beneficiarios.

Ataviada con un traje sastre y una pañoleta con figuras indígenas, Xóchitl dijo que le preocupaba "que el Presidente de la República ha sido un mal perdedor: cuando ha perdido una elección señala fraude, y hasta cuando gana, como en 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo.

La abanderada apremió al INE y al tribunal electoral a "estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Deben asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña.

"En su último libro -se quejó-, en su esfuerzo por ofenderme, el Presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. 'Ladino' lo utilizaban los conquistadores de una manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que queda claro: soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena.

"En idioma náhuatl -señaló la candidata- Tlatoani significa el que habla o el orador. En el tiempo de los aztecas se utilizaba esta expresión para definir al máximo gobernante de una ciudad o un territorio. Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran columnista y consejero electoral Miguel Ángel Granados Chapa.

"Yo sólo quiero un México donde no sólo se pueda escuchar el monólogo del Tlatoani. Quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia.

A 102 días de los comicios, Gálvez dejó también una amenaza al tabasqueño: "si es un demócrata, deberá estar preparado para su derrota".

Si el domingo pasado la morenista Claudia Sheinbaum encabezó un mitin, la ceremonia de registro de la opositora fue sobria y sólo se congregaron en el auditorio de la sede electoral varias decenas de invitados. Y comenzó con un minuto de silencio en memoria del fallecido Carlos Urzúa, quien se incorporó a su equipo después de abandonar las filas de la 4T.

La candidata opositora cuestionó, además, a la morenista Claudia Sheinbaum por citar a la encíclica papal y luego llamar al odio. "Eso es hipocresía, señora Sheinbaum", incidió.

"El Presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el Zócalo este domingo, corruptos y oligarcas. La señora Sheinbaum -su candidata, los llamó falsos e hipócritas. "No se puede un día citar un día la Encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente, apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Señora Sheinbaum: sí, es una hipocresía, una falta de respeto, a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las palabras del Papa Francisco", condenó.