Santiago Creel acepta reto de AMLO y lo cita el 18 de mayo

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, citó al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a una reunión para analizar cómo aumentar el presupuesto para becas sin afectar a los empleados del Poder Judicial y a sus familias.

"Acepto el reto. Nos vemos en una semana, el jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras", señaló el panista en un vídeo difundido en redes sociales como respuesta al reto lanzado está mañana por el mandatario federal.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de este jueves, López Obrador retó a Creel a presentar una iniciativa para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y destinar esos recursos a estudiantes de familias pobres.

En su respuesta, Creel le pidió al presidente tener seriedad, ya que el primero en pedirle una reunión para hablar de la seguridad fue él, pero el mandatario federal nunca le contestó.

El aspirante presidencial le advirtió al tabasqueño que afectar a empleados del Poder Judicial no es la forma correcta de obtener recursos para becas.

El legislador le dijo al mandatario que si quiere más presupuesto para este rubro, hay suficiente margen en el presupuesto que tiene asignado su Gobierno.

Creel le ofreció explicarle cómo hacerse de recursos para "rescatar la educación", si es que no sabe la forma de hacerlo.

"¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico", dijo.

Sobre la propuesta que ha barajado el presidente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido la primera parte del "Plan B" electoral, de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, Creel advirtió que no es por ahí.

No obstante, le recomendó que si ese es su objetivo, entable comunicación con la presidenta del Máximo Tribunal, la Ministra Norma Piña, a quien el presidente, Morena y sus aliados han criticado públicamente.

"Andrés, seamos serios, yo te lance un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrentó directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí.

"Aunque, si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar, y yo, con gusto los acompaño", indicó.