Samuel García es un 'joven viejo, político mañoso': Delgado

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, es un político sin palabra y un "joven viejo, político mañoso".

En conferencia en la sede del partido, dijo que el emecista se presenta como algo nuevo, pero representa la vieja política.

"Ayer estuve viendo su publicidad, muy ocurrente, porque se presenta como el nuevo, pero hay jóvenes que tienen viejas mañas, hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política que él dice que quiere derrotar, pero actúa como un político sin palabra", indicó.

Cuestionado sobre lo dicho ayer por el gobernador con licencia, quien afirmó que arrancó su precampaña en la segunda posición de las preferencias electorales, Delgado dijo que si un político no tiene palabra, tampoco tiene autoridad moral.

El dirigente morenista pidió que reprodujeran un video en el que hace más de dos años, el emecista declaró que cumpliría su sexenio como gobernador de Nuevo León y que una vez cumplida esa tarea, vería qué es lo que sigue para él.

"Y véanlo dónde anda. ¿Qué es la vieja política? La mentira, el engaño, el no tener palabra, el mentir, el robar, el traicionar a su gente. ¿Cuál es la nueva política que él representa? Es un joven viejo, político mañoso", afirmó.

Delgado recordó que, según lo que le dijo un conocido, Samuel García es bueno para el TikTok, pero de arriba, es decir, de la cabeza, es "toc,toc", porque no tiene mucho.

"Y yo creo que es lo que vamos a ver durante estos meses", dijo.

"Ebrard ocupará el lugar que él quiera"

El presidente de Morena fue cuestionado sobre el papel que desempeñará Marcelo Ebrard, luego de que decidió no abandonar las filas de Morena.

Delgado dijo que el excanciller ocupará el lugar que él desee, toda vez que le precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, está en la mejor disposición de sumar.

Rechazó que con Ebrard tenga algún tema personal y, por el contrario, lo describió como un político al que respeta, al que le tiene un gran agradecimiento, porque le dio muchas oportunidades en su vida profesional y al que puede ver de frente y a los ojos.

"Marcelo va a ocupar el lugar que él quiera y ya lo ha dicho la doctora Sheinbaum, que ella está en la mejor disposición de sumar", indicó.

El líder morenista dijo que espera que pronto el exaspirante a la candidatura presidencial de Morena tenga una participación activa al interior del partido y se comprometió a respetar cualquier acuerdo entre él y Sheinbaum.

"Claro que va a ocupar un lugar relevante, pues tiene mucho que aportar en este proceso histórico de la Cuarta Transformación. Y celebro que haya un buen entendimiento con nuestra precandidata Claudia Sheinbaum. Y los acuerdos que ellos puedan tener, siempre van a tener el respaldo del partido", afirmó.

Reconoce a Rubalcava

Sobre la renuncia de Adrián Rubalcava al PRI, luego de que el Frente Opositor eligió a Santiago Taboada como precandidato único al Gobierno capitalino, Delgado dijo que no ha hablado con él, pero reconoce que haya denunciado las complicidades en torno a la mafia inmobiliaria.

"No he hablado con él, no sé si tiene interés. Pues le reconocemos a Rubalcava que haya denunciado las complicidades de su dirigente con la mafia inmobiliaria, es evidente que no pueden explicar cómo seleccionaron a Taboada", señaló.

El morenista dijo que en la Ciudad de México hubo un dedazo, porque hay intereses inconfesables.

"Qué bueno que, cuando menos, haya tenido la dignidad de denunciarlos y de renunciar, como antes lo había hecho también Víctor Hugo Lobo, que él es perredista, que es alguien que conozco desde hace muchos años y con él sí he hablado", informó.

Delgado confió en que las rupturas del frente generadas por la designación de candidatos van a ayudar a Morena a consolidar la victoria en la Ciudad de México.