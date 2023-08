Samuel es buen Gobernador, tiene a PRIAN en contra.- AMLO

Acapulco, Guerrero.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió al Gobernador emecista Samuel García, quien ayer dijo que hechos de violencia en Nuevo León eran aislados y que se trataba solamente de un "mal día".

En conferencia desde Acapulco, el Mandatario federal puso en duda que el Gobernador haya minimizado las ejecuciones y además aseveró que es un buen Gobernador que tiene en contra a políticos del PRIAN e incluso a Grupo REFORMA.

- ¿Qué opina de que el Gobernador minimizó los hechos de violencia?, preguntó REFORMA.

"No creo que lo haya hecho eso, es un buen Gobernador, el de Nuevo León, lo que pasa que tiene en contra a los del PRIAN en Nuevo León, y además a EL NORTE, que es de los mismos dueños del REFORMA, pero como estará, lo he dicho, pues, EL NORTE, que hasta parece de izquierda el REFORMA en comparación del NORTE. Que ahí sí no hay ninguna posibilidad de pluralidad, todo es derecha, y un conservadurismo de lo más atrasado y manipulador", acusó.

"Entonces hay que tener cuidado porque seguro que el REFORMA, como ahorita está en una campaña. No sé qué preocupación tienen, si yo ya dije quién iba a ser la candidata, desde hace tres, cuatro meses, no sé qué está pasando que están muy nerviosos. Entonces, a todos los que no se suman, el REFORMA los está golpeando, creo que eso es lo que está pasando con el Movimiento Ciudadano", señaló.

"REFORMA está, puede ser que... ¿no está pegándole REFORMA a Dante? Ah sí, es eso, o sea, como dicen allá en mi pueblo: por algo será. Entonces hay que verlo con cuidado", agregó.

Grupo REFORMA publicó hoy que las imágenes de terror regresaron este jueves a Nuevo León, al aparecer tres decapitados colgados en Salinas Victoria y una maleta con restos de una mujer, esto después de un día con 11 ejecuciones. De acuerdo con cifras federales, el miércoles Nuevo León fue el Estado con más homicidios en el País, al sumar 11 casos.

Sin embargo, Samuel García no le dio importancia al hecho y aseguró ayer que sólo fue "un mal día" en la entidad.

"Nuestros números son que vamos muy bien, los índices", dijo García, visiblemente molesto, al ser cuestionado al finalizar la presentación del Festival Internacional Santa Lucía 2023.

"Inclusive, este mes la Fiscalía ya reportó que en delitos de alto impacto tenemos 15 por ciento menos", afirmó.

"No pueden agarrar hechos aislados", dijo. "El concepto general todo este año, todos los índices, y me remito a las pruebas, en todos hemos mejorado: feminicidios, homicidios, detenciones, y no se vale que por un mal día contaminemos lo que se ha hecho en seis meses".

En los últimos cuatro meses, Nuevo León ha sido en tres ocasiones el Estado con más asesinatos en un día.

El miércoles a las 23:30 horas, fueron detectados los cuerpos decapitados de tres hombres en un puente de la Carretera a Colombia, en Salinas Victoria. Las cabezas las dejaron en una hielera a 5 kilómetros del lugar.

Dentro de la hielera también se halló una cartulina blanca con un presunto narcomensaje, del que no se reveló su contenido.

Policías municipales realizaron el hallazgo de los cuerpos, que fueron colgados por la delincuencia organizada, en el kilómetro 21 de la Carretera a Colombia, en el puente a Ciénega de Flores.

Atados de los pies, los cadáveres sin cabeza estaban suspendidos del lado del carril de norte a sur.

La Carretera a Colombia permaneció cerrada por las indagatorias hasta las 9:00 horas de ayer, provocando un fuerte congestionamiento vial.

Sobre la misma Carretera a Ciénega de Flores, pero por el puente que pasa sobre la Autopista a Laredo, en los últimos meses también dejaron tres colgados en diferentes fechas.

La ola violenta continuó ayer en la mañana, cuando a las 10:25 horas se reportó el hallazgo del cuerpo de una joven no identificada, dentro de una maleta, en el municipio de Juárez.

El cadáver, en posición fetal, estaba envuelto en una cobija roja, dentro de la maleta negra, tirada en la gaza que conecta la Carretera Libre a Reynosa y el Anillo Periférico.

Uno de los 11 ejecutados el miércoles fue un hombre al que le dispararon frente a sus hijos menores de edad en el estacionamiento de un supermercado en Colinas de San Jerónimo.

El 24 de julio, Grupo REFORMA publicó que la violencia del crimen organizado se ha disparado en 26 municipios rurales del Estado, principalmente los colindantes con Tamaulipas, como la carretera al Puente Colombia, en Anáhuac.