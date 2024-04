‘Salpica’ a la Policía desaparición de candidato

Ciudad de México.- Minutos antes de su desaparición, el candidato del Partido Sinaloense (PAS), Luis Alonso García Corrales, y su amigo, Juan Francisco Cerón Beltrán, fueron interceptados el pasado sábado por policías de Sinaloa, quienes luego los dejaron seguir transitando en Culiacán, de acuerdo con videos de cámaras de seguridad presentados por el partido.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral del PAS, aseguró que las evidencias fueron obtenidas tras pláticas con ciudadanos y comerciantes de la zona, quienes facilitaron los registros de lo que ocurrió ayer sobre la Calzada Las Torres, casi en su cruce con la avenida Álvaro Obregón. Cuén Ojeda, tras exigir la aparición con vida del candidato a regidor y su acompañante, acusó que la desaparición tiene tintes políticos en una entidad donde están unidos electoralmente con el PRI, PAN y PRD, luego de abandonar su coalición con Morena.

“Tenemos firme esperanza que están vivos, y sabemos que esto es un asunto meramente político, Luis García es una persona honesta, trabajadora, un buen padre de familia (...), las evidencias que dimos donde ellos fueron interceptados por la Policía, es muy evidente lo que está pasando, señor gobernador, es evidente autoridades del Poder Judicial en nuestro estado, es evidente, reitero, que es un asunto político”, afirmó.

En conferencia de prensa, el también candidato a diputado federal añadió que mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado negó alguna detención implicada en el caso, en el video se observa que a las 7:54 horas el candidato sí interactuó con los elementos locales, y luego lo dejaron seguir su camino en un automóvil blanco. “Con toda esta evidencia es fácil preguntar, dar con la patrulla, con los elementos, llevar a cabo una investigación, sin embargo no se hace porque es un uso y costumbre en Sinaloa, eso es, no nos vamos a quedar con brazos cruzados”, añadió tras advertir ayer sobre una movilización ciudadana.

“No ha habido nada, después que me habló el gobernador, me habló el encargado de Secretaría de Gobierno, me habló para preguntarme el nombre de Luis y preguntarme el número de teléfono, nadie sabe nada”.

Ayer, fue el gobernador morenista Rubén Rocha Moya quien alertó en redes sociales sobre el reporte de desaparición de García Corrales, encargado de la logística de campaña del partido en la entidad. “Les informo que hace unos minutos, me llamó por teléfono el maestro Héctor Cuén (@melesiocuen), para enterarme de que desde la mañana de hoy sábado 13 de Abril, se encuentra sin poderse localizar por ninguna parte, a Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán por el Partido Sinaloense (@pas_mx), quien se hacía acompañar de Juan Francisco Cerón Beltrán“, posteó el mandatario estatal.

Rocha Moya urgió el apoyo de las autoridades federales y estatales para ubicar al político y su acompañante.