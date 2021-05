'Salieron más rateros en Morena que nosotros'

Ciudad de Méixco— El candidato del PRI-PAN-PRD a diputado local en Oaxaca, Gerardo García Henestroza, acusó que los políticos de Morena "salieron más rateros que nosotros".

Al participar la tarde del pasado jueves en un mitin en la Cuarta Sección del Municipio de Ixtaltepec, el aspirante por el distrito 19 criticó el recorte del 35 por ciento del presupuesto que aprobaron los diputados federales morenistas hacia todos los Gobiernos municipales.

"Antes nos criticaban que nosotros éramos los rateros, pues déjenme decirles que salieron más rateros ellos que nosotros", dijo ante decenas de asistentes.

"Antes el 80 por ciento de las obras se licitaban en México y el 20 por ciento era por adjudicación directa, estos ratas hoy el 80 por ciento es por asignación directa y el 20 por ciento por licitación pública, salieron más rateros que nosotros, ¡hombre!, que no nos vengan con mentiras, que no nos quieran engañar, que no nos quieran ver la cara, ya estuvo suave".

El panista señaló que a Morena ya se le dio la oportunidad de gobernar y durante casi tres años no ha hecho absolutamente nada.