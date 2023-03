Salida de Chong no cambia nada, oposición no tiene futuro: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado no cambiará nada para ese partido político ni para la oposición.

En conferencia, el mandatario consideró que el relevo forzado en la bancada tricolor no hace la diferencia para quienes, dijo, no tienen futuro electoral.

- ¿Se debilita la oposición?, se le preguntó.

- "No me meto en eso, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Y como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible", respondió.

Anoche, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, consumó la remoción de Osorio Chong como coordinador de la bancada tricolor en el Senado.

"Alito"operó personalmente la salida del hidalguense, con quien mantiene diferencias públicas, y consumó el relevo con la llegada a la coordinación de Manuel Añorve, quien se ha convertido en uno de sus incondicionales.

Esta mañana, López Obrador confió en que no lo culpen por los problemas internos que vive el PRI.

"Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros", pidió.

"No tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos Relaciones de complicidad con nadie.¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama, Moreno, Alejandro Moreno, nunca".

Tras elogiar el PRI del pasado y criticar la manera en la que se "derechizó" esa fuerza política en las últimas décadas, el jefe del Ejecutivo descartó que los cambios del tricolor en el Senado los hagan retomar los ideales que perdieron.

"Si me dicen ¿qué va pasar con esto de ayer? Lo mismo, no he escuchado que van a retomar el rumbo, que van a seguir el ejemplo de Madero, Cárdenas, López Mateos, no. Pero también es bueno que no haya simulación", expresó.

- ¿Se acabó el PRI?, se le preguntó.

- "Bueno, ya me voy", soltó, mientras abandonaba el salón Tesorería.