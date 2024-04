Rompen relaciones México y Ecuador

Quito.- México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener a un exvicepresidente ecuatoriano que había solicitado asilo político allí tras ser acusado de corrupción, en una medida inusual que generó el rechazo de gobiernos y diplomáticos en la región.

Los agentes policiales entraron por la fuerza a la legación diplomática la noche del viernes para arrestar a Jorge Glas, que residía allí desde diciembre.

La redada llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador el viernes por la noche, mientras que la secretaria de Relaciones Exteriores de su gobierno, Alicia Bárcena, dijo que la medida será impugnada en el Tribunal Internacional de La Haya.

“Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero”, reaccionó Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito a The Associated Press. “Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada”.

Bárcena ratificó la ruptura de los lazos diplomáticos argumentando “la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano”. Convocó al retorno inmediato a su personal diplomático, para lo cual pidió garantías a Ecuador.

Los recintos diplomáticos se consideran “inviolables” según los tratados de Viena y las fuerzas del orden locales no pueden entrar sin el permiso del embajador. Personas que han buscado asilo han vivido días y hasta años en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante siete años sin que la policía británica pudiera ingresar para arrestarlo.

Glas, de 54 años y quien fungió como vicepresidente entre 2013-2017 en la administración de Rafael Correa y durante un año en el entonces gobierno de Lenin Moreno, fue condenado en 2017 y 2020 en dos procesos — uno por sobornos y otro relacionado con la trama de la constructora brasileña Odebrecht — pero salió de prisión en noviembre de 2022 tras recursos judiciales. Se le consideraba uno de los ecuatorianos más buscados por la justicia. También es investigado por presuntas irregularidades durante su gestión en las labores de reconstrucción del sismo de 2016.

En una declaración de prensa, sin posibilidad de realizar preguntas, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ratificó el sábado que la decisión de ingreso a la sede diplomática mexicana fue adoptada por el presidente de Ecuador, ante “un riesgo de fuga inminente” de Glas y tras haber agotado, según aseguró, todas las posibilidades de diálogo diplomático con México.

Sommerfeld reprochó que se haya dado protección a un prófugo de la justicia, con dos sentencias condenatorias y una orden de captura, contraviniendo —dijo— convenciones internacionales.

Ayer, el exvicepresidente Glas fue trasladado desde la Fiscalía en Quito a un centro de privación en la ciudad de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, en medio de un estricto operativo militar y policial ordenado por un juez.