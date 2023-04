Rompe AMLO con la Corte; 'ni el teléfono le contesten', dice

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia tras revelar que su titular buscó negociar tiempos sobre el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena.

Desde Veracruz, reveló que fue la propia ministra Norma Piña la que intentó "hacer un enjuague", a lo que respondió con una negativa y hasta una prohibición a los integrantes a de su Gabinete: 'ni el teléfono le contesten'.

PUBLICIDAD

"No se puede acatar porque entra en vigor en enero, se arrepintieron, en vez de entrar en vigor de inmediato, nos mandaron a decir que por qué no se negociaba para que entrara mejor después, dije no, no, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, no hacemos arreglos en lo oscurito, les dije, ni les contesten el teléfono", expuso en conferencia mañanera.

"Ayer tuve un desayuno con la Secretaria de Seguridad, con la presidenta de la Corte, le dije: no quiero ningún enjuague. Quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta decida un asunto muy delicado como es la seguridad de la gente, ahora el pueblo manda. Entonces, no hay negociaciones como se acostumbraba antes".

"Ahí (en el desayuno) empezaron. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria 'oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional', politiquería ramplona, abriéndole el apetito, para que ambicionara ser ella quien manejara la GN, qué le contestó: no, no es un asunto mío; pero lamentable el nivel, cuando deberían estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad".

El Mandatario calificó de corruptos a los Ministros de la SCJN e insistió en que no se permitirá volver al desorden en las corporaciones de seguridad, como sucedió con la Policía Federal.

"Claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió", sostuvo.

"Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional, ya son 130 mil elementos, ¿cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la GN en Veracruz?, ¿cuántos se hicieron en los tres Gobiernos que estuvo la PF?, ¿dónde están los cuarteles que hicieron?, y miren cuántos hemos hecho, en todo Veracruz cada cuartel 120 elementos. Esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte, no lo vamos a permitir".

Reiteró que no se modificaran condiciones laborales de los elementos de la Guardia Nacional.

"¿Qué vamos a hacer?, pues va continuar la Guardia Nacional, va a hacer un recorrido Rosa Icela y el General Secretario, los dos, por todo el País, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren qué hicieron estos Ministros irresponsables y corruptos".

"Impidieron que se mantengan grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva porque muchos elementos tienen que ver con la Defensa, Marina y al momento que viene este golpe pueden pensar: me regreso a la Defensa, la Marina, y todo se derrumba".