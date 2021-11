'Robaron en reconfiguración de refinerías', afirma AMLO

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que durante el periodo neoliberal los "tecnócratas" se robaron la mayor parte del dinero para reconfigurar tres de las seis refinerías.

"Me molesta porque son unos reverendos ladrones estos tecnócratas neoliberales", expresó el tabasqueño en un video subido a sus redes sociales.

Durante una visita de supervisión a los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, el Mandatario indicó que se destinaron 8 mil millones de dólares para dicha reconfiguración.

"(Configuraron) Minatitlán, Cadereyta y Madero, tres (refinerías), y no se reconfiguraron la de Salamanca, la de Tula y la de Salina Cruz, y ¿Qué creen?", preguntó ante un grupo de trabajadores.

"Producen más las no reconfiguradas, que las configuradas, entonces ¿Qué hicieron con los 8 mil millones de dólares? Pues la mayor parte de esa cantidad de la robaron".

Acompañado de funcionarios como los titulares de Hacienda, Pemex y Energía, López Obrador advirtió que las Administraciones anteriores recurrían al "contratismo" de empresas.

Sin embargo, ahora, presumió el jefe del Ejecutivo, la rehabilitación de las refinerías es hecha por los propios trabajadores y técnicos de Pemex.

"Y además se generan empleos en dónde están las refinerías, bueno, ya hablé yo mucho, pero me apasiona y me molesta", abundó.

"A partir del periodo neoliberal se dejaron de hacer refinerías, no es causalidad, es que los tecnócratas corruptos engañaban de que era mejor vender petróleo crudo y comprar las gasolinas"

López Obrador reiteró que su Gobierno busca transformar toda su materia prima para dejar de vender petróleo crudo y no comprar gasolinas y diésel en el extranjero.

De esa manera, ejemplificó el presidente, México va a dejar de vender naranjas para comprar jugo de naranja, como sucedía antes en materia petrolera.

"Por eso estamos rehabilitando las seis refinerías y se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, porque queremos ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos", agregó.

"Sobre todo alimentos y energéticos, esa es la política de la Cuarta Transformación. Querían destruir a Pemex, como querían destruir los tecnócratas corruptos a la CFE, a las empresas públicas, las empresas del pueblo".

En el mismo video, y a solicitud de López Obrador, el Ingeniero Aldo Toledo explicó en qué consisten los trabajos de rehabilitación en Salina Cruz, que están a su cargo.

Precisó que las obras empezaron en Casa de Bombas 1 y continuaron en Casa de Bombas 3, Casa de Bombas 3A y cabezal de mezclado, entre otras áreas.

"Y así vamos a ir paulatinamente levantando el estándar de bombeo y almacenamiento, a mí me llena de orgullo, me enorgullece que todo el grupo de trabajo, todo el grupo multidisciplinario, la parte obrera, la parte creativa, la parte civil, todos han aportado para levantar, es un gran esfuerzo".

"Es un honor para nosotros mostrar el esfuerzo de todos los trabajadores, el trabajo en equipo, la confianza que ha depositado en nosotros para levantar lo que es nuestra refinería Salina Cruz que ha sido nuestra casa por las de 40 años", dijo.

A solicitud de López Obrador, Toledo también contó la anécdota de un trabajador de la refinería que está por jubilarse y considera dicha rehabilitación como un regalo para las siguientes generaciones.

"Yo me siento muy contento porque hay personal que ya está por jubilarse, ha cumplido 30 años de antigüedad laborando las instalaciones, entonces en una de esas ocasiones se acerca a mí y me dice: Ingeniero, la verdad estoy agradecido, esto es un sueño, prácticamente me voy a jubilar y me voy con el orgullo de dejar la instalación tal cual la recibí hace 30 años", relató.

"Todo en orden, todo con calidad y es un regalo para las siguientes generaciones, la verdad me quedé sin palabras", añadió Toledo antes de que López Obrador cerrara el video con un aplauso y la frase "qué más podemos decir".