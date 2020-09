Revive INE a PES con aval a Encuentro Solidario

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral revivió al Partido Encuentro Social (PES) al entregarle el registro como partido a la organización Encuentro Solidario.

Esto pese a que los consejeros reconocieron que violó la ley al permitir que 15 ministros de culto participaran en cinco asambleas.

Al abrir la sesión, en la que se discute si siete organizaciones se convierten en partido, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, insistió en que el Instituto no regala el registro a nadie, pues la decisión fue sustentada en una revisión estricta sobre el cumplimiento de los requisitos.

Al votar el registro para Encuentro Solidario, planteó no darlo, al afirmar que es inaceptable que 15 ministros de culto participaran en la organización de asambleas de esa agrupación.

"Por el momento que estamos viviendo, en la defensa del Estado laico nos lleva a considerar a que bastaría la intervención de un solo ministro de culto en actividades políticas para que este Instituto no conceda el registro como partido político, cuando de entrada pone en cuestionamiento un principio", expuso.

El consejero Ciro Murayama pidió a sus compañeros no entregarlo, pues sería un retroceso histórico que una organización mezcle política y religión.

Sin embargo, otros afirmaron que la participación es menor en comparación con el número de asambleas que realizó, que fueron 300.

Después de dos horas, con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo decidió entregarle el registro.

En la discusión se aprobó el criterio que se anule una asamblea si en el 20 por ciento de personas entrevistadas afirman que recibieron dádivas o coacción, cuando inicialmente se planteaba que fuera el 50 por ciento.

Otro de los criterios para no entregar registro es no acreditar la aportación de personas no identificadas para la celebración de asambleas con recursos equivalentes al 20 por ciento o más del costo promedio de un encuentro, y la intervención de algún sindicato, al apoyar a las organizaciones con recursos, estructura o afiliación masiva, así como la intervención de ministros de culto.

El consejero Ciro Murayama advirtió que todas las organizaciones cometieron irregularidades, por lo que anunció que no avalaría el registro de México Libre y Encuentro Solidario.

"A la democracia la oxigenan los ciudadanos libremente organizados y transparentemente financiados, pero la contaminan la simulación, la opacidad y el lucro con la pobreza, por ello prefiero pecar de árbitro estricto y exigente que de laxo y complaciente. No votaré a favor de las dos propuestas de registro que nos hace la Comisión", dijo.

Ejemplificó que las siete organizaciones que buscaron el registro como partido realizaron 2 millones 585 mil 325 afiliaciones, pero tras una revisión minuciosa por irregularidades se invalidaron 629 mil registros.

Mientras que en las asambleas se analizó como muestra 31 reuniones, y en 23 hubo gente que reconoció que les prometieron alguna dádiva, mientras que en financiamiento también existen anomalías, por lo que el INE debería invalidar el registro cuando más del 5 por ciento de sus recursos proviene de entes no identificados.

México Libre, dijo, recibió un 8.18 por ciento de recursos no identificados; Redes Sociales Progresistas en un 22 por ciento; y Fuerza Social por México, un 25.6 por ciento del dinero es ilegal, por lo que no se les debería dar el registro.

Y niegan otros registros

El Consejo también aprobó negarle el registro a Grupo Social Promotor de México, al considerar que hubo una clara injerencia del SNTE en la organización de las asambleas.

Se informó que de 289 asambleas distritales, en 253, es decir, el 87 por ciento, la presidencia de las asambleas estuvo ocupada por miembros de ese sindicato, mientras que en el 84 por ciento las secretarias fueron para sindicalizados y el 75 por ciento de sus delegados también pertenecen a ese gremio.