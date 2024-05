Revisaron señales con aviones.- Seneam

Ciudad de México.- La verificación aérea a las radioayudas se efectuaron con aviones verificadores y no con drones, aseguró, Javier Vega Dour, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

La semana pasada, expertos en aviación aseguraron que Seneam había usado drones para hacer las inspecciones a las radioayudas, lo que incumplía con las normas internacionales.

Estas declaraciones se dieron después de la alerta que emitió la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de que había una Preocupación Significativa de Seguridad (SSC) sobre el vencimiento de la periodicidad de inspección de vuelo para radioayudas a la navegación aérea.

En entrevista, Vega Dour reconoció que el organismo sí compró 11 drones entre septiembre y octubre de 2022 para hacer dichos procedimientos.

"Pero no se han utilizado porque no se ha logrado concluir la normatividad para el uso de los drones. La finalidad de estos no es para nada reemplazar el uso de los aviones verificadores. Eso es un mito, una mentira", sostuvo.

Además, dijo, se está trabajando todavía en la capacitación del personal especializados para el uso de los mismos y la emisión de la normatividad en la que trabaja Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

"Lo que se busca con esto es hacer lo que ya hace Alemania que con un dron; verifica la radioayuda y con eso alarga el tiempo de los periodos de recurrencia entre vuelos de aviones verificadores. Insisto el dron no va a reemplazar los aviones verificadores, pero va a hacer más eficiente su vuelo", acotó.