Reviran transportistas a AMLO: 'ahora nos da la espalda'

Ciudad Juárez.- Crescencio Cabrera Hernández, operador de un camión de turismo y uno de los manifestantes de transportistas este jueves, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya señalado que el movimiento sea político.

El conductor de unidades pesadas y veterano del volante advirtió que la inseguridad aumentó en las carreteras, a la par de la omisión de la Guardia Nacional para atender sus demandas.

"Que no se salga por la tangente, le recuerdo al señor presidente con todo respeto a la investidura, pero el señor que no diga cosas que no son. ¿Qué no se acuerda cuando él cerró la Carretera de Villahermosa a México? ¿Cuando él se manifestaba en Paseo de la Reforma? ¿Entonces por qué nos ataca de esta manera?", lamentó.

"Esto no es un acto político, nosotros somos hombre-camión, están afectando nuestros intereses, están atentando contra nuestros ingresos, contra nuestras familias, no estamos pidiendo que nos regalen nada, sólo que nos apoye en lo que él (el presidente) dijo que nos iba a apoyar, a él se le apoyó para que llegara a la Presidencia y ahora nos da la espalda".

El chófer dijo que muchos camioneros cada día son asaltados y asesinados en las carreteras por la falta de vigilancia.

"El problema que tenemos en carreteras es la inseguridad, la falta de vigilancia por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Antes habían más elementos, pero ahora no hay nada, si ustedes viajan a Veracruz, Oaxaca... no se encuentra ningún elemento.

"Entonces matan a nuestros compañeros conductores, los asaltan les roban sus mercancías, entonces ahí afectan a todas las familias, es uno de los puntos que estamos pidiendo, la seguridad en carreteras, que haya descansos en acotamiento seguros. El hombre- camión es parte fundamental del país, es el que mueve y trae todos los insumos entonces sí somos bastantes los afectados", acusó.

La manifestación de transportistas sobre la Carretera México-Puebla se encuentra varada en el Puente La Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

En este punto, los policías capitalinos impidieron el avance de las unidades de los manifestantes hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli.

Los integrantes de Amotac esperan la instrucción de sus líderes para continuar con esta jornada de protesta, que inició desde las 08:00 horas de este jueves.