Revira Sheinbaum a Gálvez: no hace falta permiso para debate

Ciudad de México.- La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum afirmó que no hace falta que pida permiso para debatir con su contrincante Xóchitl Gálvez.

En su cierre de precampaña, la panista le afirmó a la morenista que se verán las caras en el debate rumbo a la Presidencia, si le dan permiso.

"Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum: si le dan permiso, nos vemos en los debates", soltó la abanderada del Frente Amplio por México.

-¿Xóchitl la retó a ver si le dan permiso a usted a los debates?, se le preguntó.

"No hace falta", se limitó a decir luego de participar en una reunión con integrantes de la American Society.

-¿Ahí va a estar?

"Ya hablaremos de eso", dijo la morenista.

Por su parte, el líder nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que Sheinbaum acudirá a los tres debates que está proyectando el INE.

"Claro, en los debates que fije la autoridad electoral por supuesto que va a asistir nuestra candidata. Lo que hay que ver en las reglas del debate, pues es que no se permita el teleprompter. Entonces, más bien no sé si va a querer ir la candidata del PRI y el PAN si no se le permite usar prompter", ironizó.

El primer debate presidencial se realizará el 7 de abril, el segundo el 28 de ese mismo mes, y el tercero el 19 de mayo. Los tres serán en domingo, a las 20:00 horas, a fin de garantizar mayor afluencia.

Luego de que Gálvez aseguró que ha sido una campaña desigual por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de gobernadores, el líder morenista aseguró que no ha sido una contienda pareja porque Sheinbaum es "mucha candidata" para la panista.

"Pues sí ha sido muy desigual porque nosotros tenemos mucha candidata, una mujer muy preparada que tiene una gran empatía con la población y eso le ha permitido que siga subiendo en las encuestas y también el planteamiento que ha hecho de darle continuidad a la transformación que está viviendo nuestro país.

"Y pues, la candidata que viene del partido del PAN, del PRI, pues ahora con estos convenios que se empiezan a hacer públicos de que pactan repartirse como un botín los gobiernos cuando lo ganan, hasta los clips se reparten, pues es evidente que la gente no les da su simpatía", apuntó.

Promete reforzar relación México-EU

En el encuentro con miembros de la American Society, Claudia Sheinbaum, prometió a empresarios y comunidad estadounidense fortalecer la relación México-Estados Unidos, partiendo del principio de respeto a la soberanía.

La morenista reconoció retos en seguridad, salud, transición energética e inversión, pero, argumentó, el país pasa por un buen momento, por lo que les pidió trabajar de la mano, pues, dijo, está segura llegará a la Presidencia.

"Tenemos una integración comercial enorme y eso no se puede parar y tenemos que generar las condiciones, nuevamente, para que, respetando nuestras soberanías y fortaleciendo el tratado comercial, se generen las condiciones para la inversión.

"Hay temas claros que le interesan a Estados Unidos, migración, narcotráfico, que hay que seguir trabajando conjuntamente y al mismo tiempo, toda la relación económica, y lo que nos va a tocar, que espero que nos ayuden todos, a la revisión del tratado que viene próximamente", apuntó.

Frente a cerca de 600 empresarios y miembros de la comunidad estadounidense en México, la precandidata presidencial presumió sus logros en la Ciudad de México, principalmente en materia de seguridad.

"Sé que uno de los temas que preocupa en nuestro país es la seguridad, han disminuido muchos de los índices delictivos pero todavía tenemos una gran oportunidad", argumentó.

Sobre la inversión, aseguró que siempre se debe pensar que la meta es el bienestar.

Su representante en ese rubro, Altagracia Gómez, afirmó que el eje central es "rectoría del Estado con participación decidida del sector privado".

"Evidentemente queremos que haya inversión y estamos buscando que siga habiendo inversión en nuestro país, bajo reglas claras y evidentemente seguridad y en un esquema de planeación que nos permita que después de no estemos en problemas", indicó.

El presidente de American Society, Larry Rubin, aclaró que la organización es un foro equitativo, sin filias política y neutral, que busca escuchar a las precandidatas y precandidato sobre los retos de la relación bilateral.

"La labor de American Society of Mexico supera cualquier tendencia políticas o partidistas en Estados Unidos y México. Este año, con elecciones presidenciales en ambos países, vemos de frente y con optimismo una oportunidad valiosísima, y muy probablemente, irrepetible, para redefinir y consolidar las acciones que involucran las voluntades de México y de Estados Unidos, incluyendo las comerciales y económicas.

"La inminente revisión del T-MEC en 2026 es clave para fortalecer nuestra cooperación y concretar la presencia de América del Norte como líder mundial en competitividad y prosperidad. De igual forma, en temas fundamentales, debemos buscar estrategias constructivas y colaborativas, abordando de manera conjunta renglones críticos como migración, narcotráfico y seguridad", agregó.