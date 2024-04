Revira Mier: Fox también dispuso de ahorros para el retiro

Ciudad de México.- Al defender la reforma de pensiones, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, manifestó que el expresidente Vicente Fox también dispuso de los ahorros para el retiro de los trabajadores.

Justificó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo hará ahora para complementar las pensiones de los trabajadores, mientras que Fox lo hizo para capitalizar a la nueva Financiera Rural, hoy en quiebra y en proceso de liquidación por el actual gobierno.

Con ello, Mier explicó que no están ante un acto de inconstitucionalidad, como acusa la oposición, y ya existe el precedente de disponer del dinero de los trabajadores.

"Y ahí sí, nadie dijo nada, votaron a favor PAN, todos; PRI, todos; y del PRD sólo votaron en contra 6.

"Y ahí sí fue quitarle dinero de los trabajadores de sus fondos para destinarlo a mantener el equilibrio financiero del Gobierno", señaló.

El coordinador de Morena negó que Morena vaya a disponer de los ahorros de los trabajadores, aunque la reforma consiste en transferir de las Afores el dinero de cuentas inactivas de trabajadores que cumplan 70 años.

"En el caso de la nuestra (reforma) no es así. Fox dispuso (del dinero), no para beneficio de los trabajadores, no para un fondo solidario de complemento a pensiones, sino para crear una institución, dispuso de 20 mil millones de pesos del dinero de los trabajadores y le dio a otro uso", criticó sin mencionar que se trataba de la Financiera Rural.

Aseguró que habrá mucha información para los trabajadores, a fin de que puedan reclamar el dinero que les corresponda cuando quieran, sin precisar que sus ahorros se les devolverán sólo si hay suficiencia financiera en el Fondo de Pensiones del Bienestar.

"Con Fox le quitaron 20 mil millones (al SAR) y ahí ustedes deberían hacer editoriales de reflexión, sus columnistas, sus editorialistas, qué fue lo que pasó en 2002 y que nadie dijo nada, que en 24 horas le despojaron al Sistema de Ahorro para el Retiro más de 20 mil millones de pesos", se quejó.

Con la iniciativa de Mier, el Fondo de Pensiones podría disponer de ahorros de un trabajador que haya cotizado unos meses o de igual manera de otro que por años haya cotizado, y no se jubiló, o que sus familiares no reclamaron tampoco su dinero.

La oposición ha criticado que con dinero de unos trabajadores se les pagarán pensiones a otros.

La reforma de Mier también pretende disponer del dinero de ahorro en las subcuentas inactivas de vivienda del Infonavit y del Fovissste.

El dictamen que será discutido mañana reconoce la imprescriptibilidad del derecho de los trabajadores y de sus beneficiarios a reclamar su dinero.

La reforma de Fox

La reforma de 2002 de Vicente Fox consistió en disponer del dinero no reclamado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual se constituyó entre 1992 y 1997, periodo de transición entre el fondo general para pensiones y las cuentas individuales administradas por instituciones financieras.

La reforma dispuso del dinero que no fue identificado por las Afores en cuentas individuales o eran montos pequeños que tampoco se podían asignar a algún trabajador.

A diferencia de la reforma de Mier, la de Fox sí dispuso de una reserva en el IMSS para entregar el dinero del SAR si había reclamos del mismo por los trabajadores.

"A la entrada en vigor del presente artículo, los depósitos derivados del seguro de retiro previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, que no se hayan traspasado a una Administradora de Fondos para el Retiro, en virtud de no haber sido posible su individualización o la identificación de su titular, se cancelarán de la cuenta concentradora.

"Los ingresos que se deriven de la cancelación de los depósitos, hasta por un monto de 11 mil millones de pesos, se considerarán aprovechamientos para efectos de la Ley de Ingresos de la Federación 2002 y se destinarán con cargo a ingresos excedentes, como aportación al patrimonio inicial de la Financiera Rural.

"El resto de los ingresos que se deriven de la cancelación de los depósitos deberán registrarse para el ejercicio fiscal 2003 como aprovechamientos. De dichos recursos se formará el fondo de reserva, el cual deberá constituirse a más tardar el 15 de enero de 2003", señala las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas el 24 de diciembre de 2002.